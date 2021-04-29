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  3. İstanbul Eczacılar Odası açıkladı: Tam kapanmada eczanelerin açılış, kapanış saatleri değişti

İstanbul Eczacılar Odası açıkladı: Tam kapanmada eczanelerin açılış, kapanış saatleri değişti

İstanbul Eczacılar Odasından yapılan açıklamaya göre tam kapanma sürecinde eczaneler saat 09.00' da açılacak, saat 19.00'da kapanacak.

İstanbul Eczacılar Odası açıkladı: Tam kapanmada eczanelerin açılış, kapanış saatleri değişti

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede tam kapanma dönemine 29 Nisan itibariyle geçiyor. 17 Mayıs'ta sona erecek olan kapanma sürecine kadar eczanelerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada," Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00 şeklinde düzenlenmiştir." denildi.

İstanbul Eczacılar Odası açıkladı: Tam kapanmada eczanelerin açılış, kapanış saatleri değişti

17 MAYIS'TAN SONRA NORMAL ESKİ ÇALIŞMA SAATLERİNE GEÇİLECEK

Ayrıca, 17 Mayıs itibariyle normal çalışma düzeni olan  09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı da kaydedildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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