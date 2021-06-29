İstanbul elektrik kesintisi 29 haziran Salı! İstanbul'da elektriklerin kesildiği ilçeler | Elektrikler saat kaçta gelecek?
29 Haziran 2021 Salı günü İstanbul'un her iki yakasındaki bir çok ilçede elektrikler kesilecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt verildi. Güne elektriksiz uyanan İstanbullular için BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte kesintinin yaşandığı iller ve diğer merak edilen soruların yanıtları.
29 Haziran 2021 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılmakta. İstanbul'da Kadıköy'den Zeytinburnu'na, Pendik'ten Silivri'ye bir çok ilçede elektrikler kesildi. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Anadolu Yakasına bakan AYEDAŞ ve Avrupa Yakasına bakan BEDAŞ elektriklerin saat kaçta geleceğinin bilgisinin yer aldığı 29 Haziran Salı elektrik kesinti listesini paylaştı. İşte o liste.
İSTANBUL AYEDAŞ 29 HAZİRAN SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
ATAŞEHİR
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAYATİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: RAST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ZEYNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: COŞANDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
KADIKÖY
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SARAYARDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SOKULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ASALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMEK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN
KARTAL
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: AMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: TANYERİ
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KOŞUYOLU
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞELALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKASYA
PENDİK
09:30 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE
14:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MANOLYA
11:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUBEY
16:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
TUZLA
09:30 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL
ÜMRANİYE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET
ÜSKÜDAR
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KUŞOĞLU YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞLI BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL DÜMBÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TERLİKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİBEKÇİ AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOLAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TOYGAR HAMZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACI MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOLAK SİNAN CAMİİ ÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEVAKİPZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: CAMBAZ ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOLTUKÇU MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ ARAYICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KATİBİM AZİZBEY
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KATİBİM AZİZBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ETHEMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜLKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YENİ BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MUMHANE
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACI MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİMMETBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAİR RUHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI
İSTANBUL BEDAŞ 29 HAZİRAN SALI ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
NO: 4217159
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah DEVRAN, REŞATPAŞA, YALVAÇ sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230477
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227427
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217322
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYÇA, DORUK, KARDELEN, MEŞE TARLA, ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230405
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230485
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 29/06/2021 14:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4216393
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, REŞİTPAŞA, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231833
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-10, G-6, G-678, G-682, G-683, G-684, G-685, G-718, G-719, G-873 sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216486
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 29/06/2021 13:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4226477
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226485
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 29/06/2021 03:30:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229346
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2007., 2010., 2012., 2013., 2014., 2020., 2030., 2031., 2033. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217198
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196567
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2459., 2460., 2461., 2462., İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4229395
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 29/06/2021 03:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4231011
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BAŞARI, PELİNLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/06/2021 14:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234388
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN sk bölgelerinde 29/06/2021 18:00:00 - 29/06/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4217269
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217273
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BURÇAK, ÖMÜR sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229349
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4226407
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226408
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, 67., AVASKÖY YOLU, BAHADIR, DOĞAN, EREN, NAZİF EFENDİ, RÜZGAR, İNÖNÜ, İREM sk / KOCATEPE mah 50. YIL, YEL sk / YILDIRIM mah CAMİ, GÜMÜŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226409
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, HAKAN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, OKUL, ORDU, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226410
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇALIKUŞU sk / KOCATEPE mah 18., 22., 26., 32., 33., 35., 36., 50. YIL, 55., CİCOZ YOLU, KOCATEPE, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4220334
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, ENGİNAR, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, MİNE, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, ÇAKMAK, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226330
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226332
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AVASKÖY YOLU, PİLOT, TUTİN, ÖZGECAN sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226339
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, RÜYA sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4229383
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah SÜLEYMAN ŞAH, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4224321
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTE, EFTELYA, FİLİZ, MİNE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230518
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4228646
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4216492
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah İBNİ SİNA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2288., 2289., 2293., 2297., 2299., 2300., 2316. sk bölgelerinde 29/06/2021 00:30:00 - 29/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4217190
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, BİRAHANE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159343
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, AYDIN, DOĞAN, SIRAÇ sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4226561
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MENEKŞE 2, MEVSİM, RIHTIM, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4232262
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AÇELYA 4, BALATA, CUMHURİYET 3, ERGUVAN, FESLEĞEN 2, GELİNCİK 3, GÜL 3, HANIMELİ 5, KARANFİL 4, KARTOPU, KASIMPATI, LAVANTA, LEYLAK, ORKİDE 3, SARDUNYA 3, YASEMİN, ZARA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4228745
İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4227319
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226338
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226337
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 101., 106., AYAZMA, DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4188900
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231871
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4189947
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273., 1491., 1492., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230426
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 37., 38. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4217290
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / GÜZELTEPE mah ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜZELTEPE, ORBAY sk bölgelerinde 29/06/2021 00:05:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217297
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 2.ESEN, BAKİ, DİKMEN, SEVİNCAN, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 29/06/2021 00:05:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226438
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ODAYERİ mah sk KIZAK sk. bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231739
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4216464
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, 27 MAYIS, DOĞAN sk / YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, CAMİ, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÇINAR, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4216487
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4216488
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 29/06/2021 03:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4226331
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, AYAZMA, BOZDEMİR, DOĞUKAN, ENİS, FERDAĞ, FİKRİ, HAMAM, HATIRA, SİNEM, TEMİZEL, TUANA, VATAN, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk bölgelerinde 29/06/2021 01:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4217215
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.KIRLANGIÇ, 3.SAKARYA, KEMALPAŞA, UĞURLU sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4217219
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., 328., AYYILDIZ, KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4230419
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BİGA, CİHAN, YÜCE sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4228908
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 3. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234364
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234368
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CEVİZLİ BAHÇE, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, GÖZALAN ÇIKMAZI, KENT ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ONUR ÇIKMAZI, YADİGAR ÇIKMAZI, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4226525
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah COŞKUN ÇIKMAZI, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, MERKEZ CAMİİ, MERT, SAKİN ÇIKMAZI, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234436
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4234687
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 29/06/2021 12:30:00 - 29/06/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4225352
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/06/2021 01:00:00 - 29/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4225355
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4225341
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4232258
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, MERAM, MONDROS, NEVRA ÇIKMAZI, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4231971
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 4234384
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/6., 30/7., 30/9., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231063
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk bölgelerinde 29/06/2021 13:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4231042
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/D, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 23:00:00 - 30/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4217279
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4227419
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 29/06/2021 12:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.