İstanbul elektrik kesintisi 29 haziran Salı! İstanbul'da elektriklerin kesildiği ilçeler | Elektrikler saat kaçta gelecek?

29 Haziran 2021 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılmakta. İstanbul'da Kadıköy'den Zeytinburnu'na, Pendik'ten Silivri'ye bir çok ilçede elektrikler kesildi. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Anadolu Yakasına bakan AYEDAŞ ve Avrupa Yakasına bakan BEDAŞ elektriklerin saat kaçta geleceğinin bilgisinin yer aldığı 29 Haziran Salı elektrik kesinti listesini paylaştı. İşte o liste.

İSTANBUL AYEDAŞ 29 HAZİRAN SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

ATAŞEHİR

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BAYATİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN AZİZ DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: RAST

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ABDÜLKERİM ŞEBİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ZEYNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: COŞANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

KADIKÖY

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SARAYARDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SOKULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ASALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMEK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: KIZILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: AMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: TANYERİ

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KOŞUYOLU

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞELALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TERİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKASYA

PENDİK

09:30 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE

14:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MANOLYA

11:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKÇAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUBEY

16:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN

TUZLA

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL

ÜMRANİYE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KÖPRÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NARİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YEŞİLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: DAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MAVİDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NAZAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET

ÜSKÜDAR

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KUŞOĞLU YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞLI BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMAİL DÜMBÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TERLİKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİBEKÇİ AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HALİL EFENDİ ÇEŞMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOLAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TOYGAR HAMZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACI MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SOLAK SİNAN CAMİİ ÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KEVAKİPZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: CAMBAZ ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOLTUKÇU MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜMÜŞ ARAYICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KATİBİM AZİZBEY

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELANİKLİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: HAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: KATİBİM AZİZBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ETHEMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: ÜLKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: YENİ BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: MUMHANE

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACI MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİMMETBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAİR RUHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI

İSTANBUL BEDAŞ 29 HAZİRAN SALI ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 4217159

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah DEVRAN, REŞATPAŞA, YALVAÇ sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230477

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYÇA, DORUK, KARDELEN, MEŞE TARLA, ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230405

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230485

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 29/06/2021 14:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4216393

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, REŞİTPAŞA, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231833

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-10, G-6, G-678, G-682, G-683, G-684, G-685, G-718, G-719, G-873 sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216486

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 29/06/2021 13:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4226477

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226485

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 29/06/2021 03:30:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229346

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2007., 2010., 2012., 2013., 2014., 2020., 2030., 2031., 2033. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217198

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196567

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2459., 2460., 2461., 2462., İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4229395

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 29/06/2021 03:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4231011

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BAŞARI, PELİNLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/06/2021 14:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234388

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN sk bölgelerinde 29/06/2021 18:00:00 - 29/06/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4217269

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217273

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BURÇAK, ÖMÜR sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229349

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4226407

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226408

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, 67., AVASKÖY YOLU, BAHADIR, DOĞAN, EREN, NAZİF EFENDİ, RÜZGAR, İNÖNÜ, İREM sk / KOCATEPE mah 50. YIL, YEL sk / YILDIRIM mah CAMİ, GÜMÜŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226409

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, HAKAN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, OKUL, ORDU, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226410

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇALIKUŞU sk / KOCATEPE mah 18., 22., 26., 32., 33., 35., 36., 50. YIL, 55., CİCOZ YOLU, KOCATEPE, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220334

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, ENGİNAR, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, MİNE, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, ÇAKMAK, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226330

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226332

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AVASKÖY YOLU, PİLOT, TUTİN, ÖZGECAN sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226339

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, RÜYA sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4229383

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah SÜLEYMAN ŞAH, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4224321

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTE, EFTELYA, FİLİZ, MİNE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230518

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4228646

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4216492

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah İBNİ SİNA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2288., 2289., 2293., 2297., 2299., 2300., 2316. sk bölgelerinde 29/06/2021 00:30:00 - 29/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4217190

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, BİRAHANE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159343

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, AYDIN, DOĞAN, SIRAÇ sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4226561

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MENEKŞE 2, MEVSİM, RIHTIM, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4232262

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AÇELYA 4, BALATA, CUMHURİYET 3, ERGUVAN, FESLEĞEN 2, GELİNCİK 3, GÜL 3, HANIMELİ 5, KARANFİL 4, KARTOPU, KASIMPATI, LAVANTA, LEYLAK, ORKİDE 3, SARDUNYA 3, YASEMİN, ZARA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4228745

İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4227319

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226338

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226337

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 101., 106., AYAZMA, DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4188900

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231871

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189947

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273., 1491., 1492., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230426

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 37., 38. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4217290

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / GÜZELTEPE mah ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜZELTEPE, ORBAY sk bölgelerinde 29/06/2021 00:05:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217297

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 2.ESEN, BAKİ, DİKMEN, SEVİNCAN, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 29/06/2021 00:05:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226438

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ODAYERİ mah sk KIZAK sk. bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231739

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4216464

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, 27 MAYIS, DOĞAN sk / YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, CAMİ, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÇINAR, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4216487

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 29/06/2021 00:00:00 - 29/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4216488

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 29/06/2021 03:00:00 - 29/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4226331

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, AYAZMA, BOZDEMİR, DOĞUKAN, ENİS, FERDAĞ, FİKRİ, HAMAM, HATIRA, SİNEM, TEMİZEL, TUANA, VATAN, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ sk bölgelerinde 29/06/2021 01:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4217215

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.KIRLANGIÇ, 3.SAKARYA, KEMALPAŞA, UĞURLU sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4217219

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., 328., AYYILDIZ, KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgelerinde 29/06/2021 00:01:00 - 29/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4230419

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BİGA, CİHAN, YÜCE sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4228908

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 3. sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234364

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234368

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CEVİZLİ BAHÇE, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, GÖZALAN ÇIKMAZI, KENT ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ONUR ÇIKMAZI, YADİGAR ÇIKMAZI, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4226525

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah COŞKUN ÇIKMAZI, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, MERKEZ CAMİİ, MERT, SAKİN ÇIKMAZI, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234436

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4234687

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 29/06/2021 12:30:00 - 29/06/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4225352

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/06/2021 01:00:00 - 29/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4225355

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 29/06/2021 04:00:00 - 29/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4225341

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4232258

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, MERAM, MONDROS, NEVRA ÇIKMAZI, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4231971

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4234384

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/6., 30/7., 30/9., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 10:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231063

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk bölgelerinde 29/06/2021 13:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4231042

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/D, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 29/06/2021 23:00:00 - 30/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4217279

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4227419

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 29/06/2021 12:00:00 - 29/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.