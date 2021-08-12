İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ 12 Ağustos 2021! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?
12 Ağustos Perşembe AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakasında gerçekleşen ve internette bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? sorularıyla aratılan bu kesinti listelerini biz de haberimizde derledik.
Avrupa ve Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan elektrik kesinti listesi kurumların resmi internet sayfalarından yayımlandı. Vatandaşların gün içinde sorgulatmaya devam ettiği bu elektrik kesinti listelerini biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 12 AĞUSTOS 2021
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
11:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ZERZAVATÇI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ELMALI YOLU
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ÇOBANÇEŞME
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI
12:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
15:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: POYRAZ YOLU
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HACI SALİH
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
09:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
16:15 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZERZAVATÇI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HİDAYET
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MÜSTAKİM
09:00 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: ZERZAVATÇI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: GÖLBAŞI ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: PAZARYOLU ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ZERZEVATCI YOLU
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDİL
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DORUK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
09:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: PETEK
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YENİKÖY
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER
Mahalle: YAYLALI
Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI
Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ
Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS
Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AÇELYA
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BEYDAĞI
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ATLAS
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AYVACIK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BEYDAĞI
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ARMAĞANEVLER
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: YAY
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA
15:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
15:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: OSMAN ALİPAŞA
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PAMUK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KENEVİR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YENİGÜN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: İKBAL
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: DOSTUM
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÜLTUTAN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: OĞUZ
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AĞAÇLI
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AKASYA
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: DEFNE
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÜL
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: KAFKAS
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GURBET
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TÜRKMEN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM
10:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BOL AHENK
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DİLBER
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DÜZ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ERGENEKON
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SERÇE
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: YAMAN CAMİ
Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: SÜMBÜLZADE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BESTEKAR SUPHİ EZGİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DAVUTOĞLU
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAFIZ ALİPAŞA
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: OYMASARAY ÇIKMAZI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TAHRİRİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ABDİEFENDİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: SÜMBÜLZADE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZEFENDİ MEKTEBİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HÜDAİ MAHMUT
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPHİRHANE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BAKICI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DAVUTOĞLU
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPTANPAŞA
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPTANPAŞA ÇIKMAZI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPTANPAŞA CAMİİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZAT ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ESKİ MAHKEME
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GÜLFEM
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZAT YOKUŞU
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BAKICI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: UNCULAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BALABAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İMAM NASIR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UNCULAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESKİ KERESTECİLER
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DOĞANCILAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 12 AĞUSTOS 2021
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ARNAVUTKÖY
NO: 6201345
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk / NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991353
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6201355
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6029319
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, GÖKBEN, GÜLLÜBAHÇE, HOCA AHMET YESEVİ, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191884
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6192012
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 12/08/2021 18:00:00 - 12/08/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6192327
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6195322
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 12/08/2021 03:30:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6092320
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1551., ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6195337
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., SABİA sk / MAHMUTBEY mah HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5999316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6205320
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 5849316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 12/08/2021 03:00:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191920
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191937
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARİSTAN sk bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 5991348
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6014316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 5084319
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ZERAFET sk / PİRİPAŞA mah FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, SOLAK ÇEŞME, İLK DURAK sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 6191856
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, CEYLAN 2, SERİNPINAR sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 6201346
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5867317
ISTANBUL ÇATALCA ilce -SUBAŞI mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -SUBAŞI mah sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5865318
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 5761316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah SEZAİ KARAKOÇ sk., Okurlar cd., bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5588316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 120., 121., 13., 14., 15., 16., 17., 171., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, EKİN, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3. sk / ZAFER mah 110., 115., 120., 169., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 12/08/2021 00:30:00 - 12/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5876319
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 866., 867., 869. sk / ÜÇEVLER mah 889. sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191991
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 746., 758., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6118405
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1173., 1174., 1175., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1196., BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 850., 851., 871., 872., 873., 877., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1248., 1249., 1250., 1251., 1259., 1261., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6045329
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., FESLEĞEN, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, TAYFUN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6205331
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1118., 1119., 1120., 1122., 1123., 1124., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191994
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1190., 1192., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5983322
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ARSLAN, BAŞAK, ESEN, OĞLAK, TERAZİ, YENGEÇ sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6192003
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1036. sk 1037. SK., bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6203339
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3021., 3023., 3116., 319., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 5917338
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, 1.YASEMİN, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 12/08/2021 00:05:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6192017
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BAHÇEKÖY, ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6100336
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6100317
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 3.PINAR, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DİSPANSER, FINDIK, FIRIN, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, IŞIK, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KUBİLAY, NEYZEN, PAPATYA, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 5488324
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, VEZİR sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 5917332
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 12/08/2021 00:05:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991349
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 5847320
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6162316
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KUTSAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6205409
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6198337
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, BEDRETTİN, GEÇİT, KATMERCİ, MANOLYA, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YEŞİLOVA, YEŞİM, ÇİNÇİNDERE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 12/08/2021 15:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 5926323
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 12/08/2021 00:01:00 - 12/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5928316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220. sk bölgelerinde 12/08/2021 00:01:00 - 12/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6194318
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6009316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah BİLLUR ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV sk / PTT EVLERİ mah ÇAYIRBAŞI sk / ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, HAYIRLI ÇIKMAZI, KADİFE , MUHTARLIK, SIRMACILAR., TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 12/08/2021 01:07:00 - 12/08/2021 07:07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6086320
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BOYACI ÇEŞME, MİRGÜN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YUNUS AĞA sk / REŞİTPAŞA mah SEZAİBEY, YUNUS AĞA, ZERGERDAN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6191986
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah BEYAZ PAPATYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, YONCALIK, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 5864320
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÖLET, GÜNBEY sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5309317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6201344
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK CADDESİ / SEYMEN mah Hacıoğlu Sk. bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6201343
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, TERAKKİ, UFUK, YÜZBAŞI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 5428316
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4633321
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4633320
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.