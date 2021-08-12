İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ - BEDAŞ 12 Ağustos 2021! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?

Avrupa ve Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan elektrik kesinti listesi kurumların resmi internet sayfalarından yayımlandı. Vatandaşların gün içinde sorgulatmaya devam ettiği bu elektrik kesinti listelerini biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 12 AĞUSTOS 2021

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

11:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ZERZAVATÇI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ELMALI YOLU

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ÇOBANÇEŞME

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI

12:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI

15:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: POYRAZ YOLU

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HACI SALİH

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ

09:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR

Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

16:15 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZERZAVATÇI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HİDAYET

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MÜSTAKİM

09:00 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: ZERZAVATÇI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: GÖLBAŞI ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: PAZARYOLU ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ZERZEVATCI YOLU

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDİL

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DORUK

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

09:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: PETEK

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YENİKÖY

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY

Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER

Mahalle: YAYLALI

Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI

Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ

Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS

Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AÇELYA

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ATLAS

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AYVACIK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ARMAĞANEVLER

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: YAY

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA

15:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

15:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: OSMAN ALİPAŞA

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PAMUK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KENEVİR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YENİGÜN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: İKBAL

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: DOSTUM

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÜLTUTAN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: OĞUZ

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AĞAÇLI

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AKASYA

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: DEFNE

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÜL

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: KAFKAS

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GURBET

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TÜRKMEN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM

10:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BOL AHENK

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DİLBER

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DÜZ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ERGENEKON

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SERÇE

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: YAMAN CAMİ

Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 AĞUSTOS 2021

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: SÜMBÜLZADE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BESTEKAR SUPHİ EZGİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DAVUTOĞLU

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAFIZ ALİPAŞA

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: OYMASARAY ÇIKMAZI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TAHRİRİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ABDİEFENDİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: SÜMBÜLZADE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZEFENDİ MEKTEBİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HÜDAİ MAHMUT

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPHİRHANE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BAKICI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DAVUTOĞLU

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPTANPAŞA

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPTANPAŞA ÇIKMAZI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPTANPAŞA CAMİİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZAT ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ESKİ MAHKEME

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GÜLFEM

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZAT YOKUŞU

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: BAKICI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: UNCULAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BALABAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İMAM NASIR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UNCULAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESKİ KERESTECİLER

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DOĞANCILAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 12 AĞUSTOS 2021

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

NO: 6201345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk / NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5991353

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6201355

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6029319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, GÖKBEN, GÜLLÜBAHÇE, HOCA AHMET YESEVİ, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191884

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192012

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 12/08/2021 18:00:00 - 12/08/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6192327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6195322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 12/08/2021 03:30:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6092320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1551., ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6195337

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1428., SABİA sk / MAHMUTBEY mah HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5999316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6205320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 5849316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 12/08/2021 03:00:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191920

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191937

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARİSTAN sk bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 5991348

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6014316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 5084319



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ZERAFET sk / PİRİPAŞA mah FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, SOLAK ÇEŞME, İLK DURAK sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6191856

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, CEYLAN 2, SERİNPINAR sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6201346

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5867317

ISTANBUL ÇATALCA ilce -SUBAŞI mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -SUBAŞI mah sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5865318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 5761316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah SEZAİ KARAKOÇ sk., Okurlar cd., bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5588316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 120., 121., 13., 14., 15., 16., 17., 171., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, EKİN, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3. sk / ZAFER mah 110., 115., 120., 169., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 12/08/2021 00:30:00 - 12/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5876319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 866., 867., 869. sk / ÜÇEVLER mah 889. sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191991

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 746., 758., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6118405

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1173., 1174., 1175., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1196., BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 850., 851., 871., 872., 873., 877., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1248., 1249., 1250., 1251., 1259., 1261., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6045329

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., FESLEĞEN, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, TAYFUN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6205331

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1118., 1119., 1120., 1122., 1123., 1124., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191994

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1190., 1192., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5983322

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ARSLAN, BAŞAK, ESEN, OĞLAK, TERAZİ, YENGEÇ sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192003

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1036. sk 1037. SK., bölgelerinde 12/08/2021 12:00:00 - 12/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6203339

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3021., 3023., 3116., 319., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 5917338

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, 1.YASEMİN, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 12/08/2021 00:05:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6192017

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BAHÇEKÖY, ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6100336

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6100317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 3.PINAR, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DİSPANSER, FINDIK, FIRIN, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, IŞIK, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KUBİLAY, NEYZEN, PAPATYA, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 5488324

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, VEZİR sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 5917332

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 12/08/2021 00:05:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5991349

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:30:00 - 12/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 5847320

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6162316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KUTSAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6205409

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 12/08/2021 13:00:00 - 12/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6198337

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, BEDRETTİN, GEÇİT, KATMERCİ, MANOLYA, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YEŞİLOVA, YEŞİM, ÇİNÇİNDERE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 12/08/2021 15:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 5926323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 12/08/2021 00:01:00 - 12/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5928316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220. sk bölgelerinde 12/08/2021 00:01:00 - 12/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6194318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6009316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah BİLLUR ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV sk / PTT EVLERİ mah ÇAYIRBAŞI sk / ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, HAYIRLI ÇIKMAZI, KADİFE , MUHTARLIK, SIRMACILAR., TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 12/08/2021 01:07:00 - 12/08/2021 07:07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6086320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BOYACI ÇEŞME, MİRGÜN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YUNUS AĞA sk / REŞİTPAŞA mah SEZAİBEY, YUNUS AĞA, ZERGERDAN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6191986

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah BEYAZ PAPATYA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, YONCALIK, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 12/08/2021 10:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 5864320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÖLET, GÜNBEY sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5309317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6201344

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK CADDESİ / SEYMEN mah Hacıoğlu Sk. bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6201343

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, TERAKKİ, UFUK, YÜZBAŞI sk bölgelerinde 12/08/2021 09:00:00 - 12/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 5428316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 12/08/2021 00:00:00 - 12/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4633321

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4633320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.