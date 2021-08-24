İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek 24 Ağustos 2021? BEDAŞ elektrik kesintisi Salı

BEDAŞ, 24 Ağustos Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ 24 AĞUSTOS SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 6438371

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443563

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6379326

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 23/08/2021 22:00:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6061340

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE, FIRAT, GÜNER, KALEM, KIZILIRMAK, KİRAZLI, MERİH, ORMANLI, SILA, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 24/08/2021 03:00:00 - 24/08/2021 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6379330

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KAHRAMAN, KARINCA, KARLI, KELEBEK, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SAKARYA, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, YUVA, ÇAKIL, İNCİR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6409321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 24/08/2021 00:00:00 - 24/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6409322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/08/2021 03:30:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430170

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 249., 250., 251., 349. sk / YILDIZTEPE mah 503. sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430056

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2158. sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443252

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430176

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351. sk bölgelerinde 24/08/2021 11:00:00 - 24/08/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430065

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 842., 843., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 24/08/2021 12:00:00 - 24/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430182

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 24/08/2021 13:00:00 - 24/08/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442587

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1006., 1008., 969., 980., 983., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK sk bölgelerinde 24/08/2021 19:00:00 - 24/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6445419



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 6442745

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442743

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 6398319

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6443434

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 240., YURT, İHLAS sk bölgelerinde 24/08/2021 00:30:00 - 24/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6061333

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AYDIN MENDERES sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 24/08/2021 01:00:00 - 24/08/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6061338

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 24/08/2021 01:30:00 - 24/08/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443656

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, BAĞIMSIZLIK, HUNTÜRK, OKUMUŞ, ÇETİK, İSTANBUL sk / SAHİL mah SEREN sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443657

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, BİLİM, MARTI, NEŞE, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6443677

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, BALYOZ, GÖNÜL, MÜEYYET, ORHAN ADLI APAYDIN, İSTİKLAL sk / FİRUZAĞA mah YENİ ÇARŞI sk / HACIMİMİ mah HACI MİMİ KÜLHANİ, KUMBARACI YOKUŞU, SERDAR-I EKREM, YAZICILAR ÇIKMAZI sk / TOMTOM mah CAMCI FEVZİ, EVCİL ÇIKMAZI, KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI, KUMBARACI YOKUŞU, PARK, POSTACILAR, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, TERCÜMAN ÇIKMAZI, TOMTOM KAPTAN, ÖRTME ALTI, İSTİKLAL sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU, SERASKERCİ ÇIKMAZI, SERDAR-I EKREM, İSTİKLAL, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5088332

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, KURUDERE, RAMAZAN sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430216

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah HASKÖY sk bölgelerinde 24/08/2021 14:00:00 - 24/08/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6442747

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, IŞILTI, KIYMET, KIZILERİK, MELİKE, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6442712

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442723

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah KIRIM, MİLLET, İZZETBABA sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6442580

İSTANBUL ESENLER ilce -MENDERES mah sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6438335

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 796., 799., 800. sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6438333

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 568., 576. sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442584

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 24/08/2021 13:00:00 - 24/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6441792

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-207, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-42, G-425, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-50, G-53, G-54, G-55, G-56, G-57, G-58, G-588, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 421., 425., 426., 427., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 478., 479., 480., 481., 493., BALIK YOLU, BALİNA, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / SÜLEYMANİYE mah 726. sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNCİRTEPE mah 273. sk / İNÖNÜ mah 368., 403., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 421., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 24/08/2021 00:00:00 - 24/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6061339

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 24/08/2021 02:30:00 - 24/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442547

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1415., 1418., 1421., 1422., 1464., 1465., 1467., 1468., 1469., 1470., 1471., FİKRİ SÖNMEZ sk / ÖRNEK mah 1374. sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430197

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-169, G-170, G-520, G-790 sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443435

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015. sk / FATİH mah 855., 866., 867., 869., 877., 878., 884., 885., 886., 887., 930., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1015., 1018., 1019., 1020., 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 893., 899., 903., 904., 905., 906., 908., 909., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 18:50:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443733

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442762

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1797., 1799., 1867., 1891., 1901., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443430

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1022., 1023., 1024., 1025., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 24/08/2021 11:00:00 - 24/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443432

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU, TONGUÇ BABA sk .. bölgelerinde 24/08/2021 13:00:00 - 24/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6042316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, HASAT, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 24/08/2021 01:00:00 - 24/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443577

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 24/08/2021 15:30:00 - 24/08/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6441610



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, BÂLİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KOCASİNAN, KORKUTATA, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, SARI NASUH, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BATTALGAZİ, BAŞKÂTİP, BÂLİPAŞA, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KABAKULAK, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KIRTAY, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, NAKKAŞ LEVNİ, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ZEMBİLCİ, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk bölgelerinde 24/08/2021 00:00:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 6443473

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 24/08/2021 00:05:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441815

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1137., 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 24/08/2021 00:05:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6429348

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KASIM sk bölgelerinde 24/08/2021 00:00:00 - 24/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429979

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 9., NARLIBAHÇE, SARNIÇ, SEMBOL, YAKUT 2, YEŞİLBAĞ, ÇAYIROVA, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 24/08/2021 01:00:00 - 24/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429349

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM, NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 24/08/2021 03:00:00 - 24/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429982

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ARDIÇ, BARIŞ, KALENDER, UZUN, ZAKKUM sk bölgelerinde 24/08/2021 04:00:00 - 24/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 6441741

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 24/08/2021 00:01:00 - 24/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441760

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 24/08/2021 00:01:00 - 24/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441758

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 24/08/2021 00:01:00 - 24/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441759

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 24/08/2021 00:01:00 - 24/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442702

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, TÜRKMEN sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6442727

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 24/08/2021 01:00:00 - 24/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442806

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, PETUNYA, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk / TARABYA mah ATADAN, PAMUK, ÜSTAY TARABYA EVLERİ sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 24/08/2021 01:00:00 - 24/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442545

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, BOZTEPE, KARANFİL, YILDIRIM, ÇAĞLA sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429958

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AHMET CELALETTİN, SEZAİBEY sk / REŞİTPAŞA mah MAZHAR REŞİTPAŞA, POSTA YOLU, SEZAİBEY, TAÇ, TUNCAY ARTUN, ZERGERDAN sk bölgelerinde 24/08/2021 09:30:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443536

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU sk / TARABYA mah BOLAT, CÜMLE, DETAY, PEMBE, VAHDET, YÜCELEVLER, ÇARDAK , ÖZDOĞAN, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443534

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ŞAL ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443535

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AVCILAR, AYDOĞAN , ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GİZEM, IHLAMUR AĞACI, NAZARLIK, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, UYGUR, ŞALCIKIR sk / KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430078

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430073

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 24/08/2021 12:00:00 - 24/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 5367316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442561

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 6430102



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 24/08/2021 10:00:00 - 24/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 6443264

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F ARA, YEŞİLYOL G sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6445853

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/2., YEŞİLYOL sk / ÇIRPICI mah 305., YEŞİLYOL, YEŞİLYOL A, YEŞİLYOL B, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 24/08/2021 11:00:00 - 24/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.