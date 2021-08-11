İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 11 Ağustos Çarşamba? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

Her gün İstanbul için güncel olarak yayınlanan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listelerinin 11 Ağustos 2021 tarihli gerçekleşecek listesi bugün vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Biz de Anadolu ve Avrupa Yakasında yaşanacak elektrik kesinti listesini haberimizde derledik.

AYEDAŞ 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3059.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3073.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3062.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/2.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/1.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3064.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3065.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3066.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3072.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3074.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3061.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3085.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3003.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.

Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3054.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3055.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3004.

Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ADA

09:00 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: ELMALI

Mahalle: ELMALI - Sokak: SEHER

Mahalle: ELMALI - Sokak: SEZGİN ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: OLGUN ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER

Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA

Mahalle: ELMALI - Sokak: ERSİN ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: NAĞME ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ

Mahalle: ELMALI - Sokak: MANİ ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: BEYAZGÜL ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: BEŞİK ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: BEKA ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: ELMALI - Sokak: MERKEZ

Mahalle: ELMALI - Sokak: MUHTAR İLYAS ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK

Mahalle: ELMALI - Sokak: PEMBEGÜL ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: MÜRVER ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: REHBER ÇIKMAZI

15:00 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI

12:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ELMALI

Mahalle: ELMALI - Sokak: SEHER

Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER

Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK

Mahalle: ELMALI - Sokak: TAYLAN ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: SARIGÖL

Mahalle: ELMALI - Sokak: GÖKYÜZÜ

Mahalle: ELMALI - Sokak: FLORYA ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: GEVEN ÇIKMAZI

Mahalle: ELMALI - Sokak: YEŞİLYURT

15:00 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI

KADIKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BARIŞ

10:10 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ORAL

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DİRLİK

PENDİK

09:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: NENE HATUN

Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYDOS

Mahalle: VELİBABA - Sokak: İHRAM

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FULYA

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUZGUN

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KÖKNAR

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EBER

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BUDAK

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZEVKLİ

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: TEKE

Mahalle: TEKE - Sokak: YELDA

Mahalle: TEKE - Sokak: KAVİSLİ

Mahalle: TEKE - Sokak: CEYHAN

Mahalle: TEKE - Sokak: TEKE

Mahalle: TEKE - Sokak: NURAY

Mahalle: TEKE - Sokak: RASAT

Mahalle: TEKE - Sokak: YUKARI BAYIR

Mahalle: TEKE - Sokak: KALDIRIM

Mahalle: TEKE - Sokak: NAHİYE

Mahalle: TEKE - Sokak: SÜMER

Mahalle: TEKE - Sokak: AYGÜN

Mahalle: TEKE - Sokak: HALLI

Mahalle: TEKE - Sokak: GÜZELLER

Mahalle: TEKE - Sokak: GÜRAY

Mahalle: TEKE - Sokak: NADİDE

Mahalle: TEKE - Sokak: AKTEPE

Mahalle: TEKE - Sokak: GÜR

Mahalle: TEKE - Sokak: GÖKÇELİK

Mahalle: TEKE - Sokak: KÖY ALTI

Mahalle: ÇENGİLLİ

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: YÖRÜK

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇENGİLLİ

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ESKİ TEKE YOLU

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: HASANLI YOLU

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: KARADUT

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇAPA

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: HAVA

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: BARIŞSEVER

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇAYIRBAŞI

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇAMLIDAĞ

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: DİKMEN

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: FESLEĞEN

Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ŞELALE

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMENÇAYIRI (ÖRCÜNLÜ)

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYTUĞ

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: CÜMLE (ÖRCÜNLÜ)

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BANU

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: CÜMLE

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER (MERKEZ)

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: EMRAH

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ENVER

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BURAK

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYSUN

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AKDAĞ

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ORHANLI

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BEZİRHANE

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YAKA

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: GÖKKAYA

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA

Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT

Mahalle: HASANLI

Mahalle: HASANLI - Sokak: BELEN

Mahalle: HASANLI - Sokak: COŞKUNDERE

Mahalle: HASANLI - Sokak: DENİZHAN

Mahalle: HASANLI - Sokak: DUYARLI (SARIKAVAK)

Mahalle: HASANLI - Sokak: DİRLİK

Mahalle: HASANLI - Sokak: 30 AĞUSTOS

Mahalle: HASANLI - Sokak: ERKAM

Mahalle: HASANLI - Sokak: DAMLACIK

Mahalle: HASANLI - Sokak: DEĞİRMENCİ

Mahalle: HASANLI - Sokak: SARIKAVAK

Mahalle: HASANLI - Sokak: ELEMAN

Mahalle: HASANLI - Sokak: MİHVER

Mahalle: HASANLI - Sokak: DUYARLI

Mahalle: HASANLI - Sokak: ESENYOLU

Mahalle: YAKA

Mahalle: YAKA - Sokak: YAKA

Mahalle: YAKA - Sokak: EZİLLİ

Mahalle: YAKA - Sokak: FIRAT

Mahalle: YAKA - Sokak: GÖKHAN

Mahalle: YAKA - Sokak: FİKRET

Mahalle: YAKA - Sokak: EZİLLİ (MERKEZ)

Mahalle: YAKA - Sokak: CÜMLE

Mahalle: YAKA - Sokak: NENE HATUN

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOSNA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜÇGÜL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGONYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEŞİL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DAĞISTAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VEZİRHAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MAHMUT EFENDİ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MENDERES

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEMERKANT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İPEKYOLU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KANARYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN BEDRETTİN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TULUMBA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FECİR ÇIKMAZI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İHYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PINARLI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAİD

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALCI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALMUMU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALTAŞI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMİR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ENGİNAR

ÜMRANİYE

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: HORASAN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: DOSTUM

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAHARİYE

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: MANOLYA

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: VARAN

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ÇAMLIBEL

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÖNÜLAÇAR

10:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YELKENCİLER

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TULUMBACILAR

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HASBAHÇE

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÇEŞME

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA BOSTANI

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAREM SAHİL YOLU

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL

Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ

BEDAŞ 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 6168316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk / NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6027317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AYBARS, AYSUNAY, BARIŞSEVER, DEMİRKAN, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, ONAY, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, ZEYCAN sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6083320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, TILSIM, TINAZ, UTKU, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk bölgelerinde 11/08/2021 11:30:00 - 11/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 5987319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5991317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 11/08/2021 03:30:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5911322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 180., 186., 187., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6091322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6079316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1686., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1721., 1722., 1723., 1724., 1725., 1727., 1728., 1729., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1744., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1590., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6033316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜL 2, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞAHİN 2 sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, CAMİ, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, VADİ, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5776319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6131400

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 6005326

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk bölgelerinde 11/08/2021 15:00:00 - 11/08/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6045328

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BALYA sk / KAVAKLI mah AKDERE, BAYRAK, DUYGUM, EMİN, FATİH, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, YILDIRIM, ÇINARLI sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 5084318

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah AYAZMA ÜSTÜ sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, ORKİDE, SÜMBÜL, YASEMİN, YILDIRIM sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6190546

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- HÜRRİYET mah HEKİMOĞLU sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SAZAK, VAKİT, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 5863317

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5863327

ELBASAN mah sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 5911323

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1114., 1117., 1118., 1119., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk / MENDERES mah 302., 305., 307., 308., 354., 355., 356., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., ATIŞALANI, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 11/08/2021 17:00:00 - 11/08/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 5586316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 182., 22., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 107., 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 22., 23., 24., 28., 32., 34., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 11/08/2021 00:30:00 - 11/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5983320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BÜYÜK AYAZMA, YAY, ÇAĞRI sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5752324

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., 287., 297., ATALAY, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., 260., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 5917325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 11/08/2021 00:05:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 5488322



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, MÜNECCİM KUYUSU, PAZAR TEKKESİ, PAZAR TEKKESİ ARALIĞI, PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TATLIPINAR, TOPKAPI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 5917326

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah CUMHURİYET, DEVRAN, LALELİ, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 11/08/2021 00:05:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5991338

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 11/08/2021 09:30:00 - 11/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5991341

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004., 1006., 1007., 1012., HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 EVLER, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 11/08/2021 09:30:00 - 11/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5987318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 11/08/2021 12:00:00 - 11/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 5847316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, EZHER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, HATEMİ, HAYAT, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5847317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah GÖKSEL, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 11/08/2021 03:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6131348

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADİL, ASİL, AĞAÇLI, HALİL GÜLTEKİN, KEŞİF, TALİP sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6131346

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah HUZUR, TEZCAN sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6086324

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BASAMAK, BESTE, GÜMÜŞ, KOÇ, SULTAN SELİM, ŞENKARDEŞLER sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, ARİF, ASİL, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6099316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BAŞAK sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 5926316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220. sk bölgelerinde 11/08/2021 00:01:00 - 11/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5925318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 11/08/2021 00:01:00 - 11/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6007316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BAYRAK, BİLİMLER, ELMAS, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU 6., MEHTAP, POYRAZ, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, ALP ER TUNGA, ARABAYOLU, DEFNEDALI ÇIKMAZI, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, MİNE, NUR, PAPATYA ÇİÇEĞİ, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞALCIKIR, ŞEFKAT sk bölgelerinde 11/08/2021 01:00:00 - 11/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6083329

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, YENİBAHAR, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6020316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6021318

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, BAHÇE, BERİVAN, BİLDİK, BİLGİ, CEREN ÇIKMAZI, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, GÜLÜM, LATİF, MERT, MEŞALE, MÜCEVHER, OLTA, ONAT, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SERVET ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI, TUNA ÇIKMAZI, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/08/2021 14:00:00 - 11/08/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5917331

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 11/08/2021 19:00:00 - 11/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 5307316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ELMASAĞA, FETHİ ALTINTAŞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, TÜTEN, YASİN, YAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 5426320

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 5991346

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 11/08/2021 09:30:00 - 11/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6005329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5991327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 11/08/2021 12:00:00 - 11/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 6190575

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/2., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.