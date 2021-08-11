İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 11 Ağustos Çarşamba? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
11 Ağustos Çarşamba günü İstanbul BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listeleri sitelerin resmi internet sayfalarından yayımlandı. Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? sorularının internet mecrasında sıklıkla aratıldığı bu konuyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde detaylarıyla yer verdik.
Her gün İstanbul için güncel olarak yayınlanan AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listelerinin 11 Ağustos 2021 tarihli gerçekleşecek listesi bugün vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Biz de Anadolu ve Avrupa Yakasında yaşanacak elektrik kesinti listesini haberimizde derledik.
AYEDAŞ 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3059.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3073.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3062.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/2.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/1.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3064.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3065.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3066.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3072.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3074.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3061.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3085.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3003.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.
Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3054.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3055.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3004.
Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ADA
BEYKOZ
09:00 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: ELMALI
Mahalle: ELMALI - Sokak: SEHER
Mahalle: ELMALI - Sokak: SEZGİN ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: OLGUN ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER
Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA
Mahalle: ELMALI - Sokak: ERSİN ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: NAĞME ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ
Mahalle: ELMALI - Sokak: MANİ ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: BEYAZGÜL ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: BEŞİK ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: BEKA ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: ELMALI - Sokak: MERKEZ
Mahalle: ELMALI - Sokak: MUHTAR İLYAS ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK
Mahalle: ELMALI - Sokak: PEMBEGÜL ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: MÜRVER ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: REHBER ÇIKMAZI
15:00 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
12:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ELMALI
Mahalle: ELMALI - Sokak: SEHER
Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER
Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK
Mahalle: ELMALI - Sokak: TAYLAN ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: SARIGÖL
Mahalle: ELMALI - Sokak: GÖKYÜZÜ
Mahalle: ELMALI - Sokak: FLORYA ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: GEVEN ÇIKMAZI
Mahalle: ELMALI - Sokak: YEŞİLYURT
15:00 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
KADIKÖY
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BARIŞ
10:10 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ORAL
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DİRLİK
PENDİK
09:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: NENE HATUN
Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYDOS
Mahalle: VELİBABA - Sokak: İHRAM
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FULYA
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUZGUN
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KÖKNAR
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: EBER
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BUDAK
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZEVKLİ
ŞİLE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: TEKE
Mahalle: TEKE - Sokak: YELDA
Mahalle: TEKE - Sokak: KAVİSLİ
Mahalle: TEKE - Sokak: CEYHAN
Mahalle: TEKE - Sokak: TEKE
Mahalle: TEKE - Sokak: NURAY
Mahalle: TEKE - Sokak: RASAT
Mahalle: TEKE - Sokak: YUKARI BAYIR
Mahalle: TEKE - Sokak: KALDIRIM
Mahalle: TEKE - Sokak: NAHİYE
Mahalle: TEKE - Sokak: SÜMER
Mahalle: TEKE - Sokak: AYGÜN
Mahalle: TEKE - Sokak: HALLI
Mahalle: TEKE - Sokak: GÜZELLER
Mahalle: TEKE - Sokak: GÜRAY
Mahalle: TEKE - Sokak: NADİDE
Mahalle: TEKE - Sokak: AKTEPE
Mahalle: TEKE - Sokak: GÜR
Mahalle: TEKE - Sokak: GÖKÇELİK
Mahalle: TEKE - Sokak: KÖY ALTI
Mahalle: ÇENGİLLİ
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: YÖRÜK
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇENGİLLİ
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ESKİ TEKE YOLU
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: HASANLI YOLU
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: KARADUT
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇAPA
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: HAVA
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: BARIŞSEVER
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇAYIRBAŞI
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ÇAMLIDAĞ
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: DİKMEN
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: FESLEĞEN
Mahalle: ÇENGİLLİ - Sokak: ŞELALE
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMENÇAYIRI (ÖRCÜNLÜ)
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYTUĞ
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: CÜMLE (ÖRCÜNLÜ)
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BANU
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: CÜMLE
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER (MERKEZ)
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: EMRAH
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ENVER
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BURAK
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYSUN
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AKDAĞ
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ORHANLI
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BEZİRHANE
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YAKA
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: GÖKKAYA
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA
Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT
Mahalle: HASANLI
Mahalle: HASANLI - Sokak: BELEN
Mahalle: HASANLI - Sokak: COŞKUNDERE
Mahalle: HASANLI - Sokak: DENİZHAN
Mahalle: HASANLI - Sokak: DUYARLI (SARIKAVAK)
Mahalle: HASANLI - Sokak: DİRLİK
Mahalle: HASANLI - Sokak: 30 AĞUSTOS
Mahalle: HASANLI - Sokak: ERKAM
Mahalle: HASANLI - Sokak: DAMLACIK
Mahalle: HASANLI - Sokak: DEĞİRMENCİ
Mahalle: HASANLI - Sokak: SARIKAVAK
Mahalle: HASANLI - Sokak: ELEMAN
Mahalle: HASANLI - Sokak: MİHVER
Mahalle: HASANLI - Sokak: DUYARLI
Mahalle: HASANLI - Sokak: ESENYOLU
Mahalle: YAKA
Mahalle: YAKA - Sokak: YAKA
Mahalle: YAKA - Sokak: EZİLLİ
Mahalle: YAKA - Sokak: FIRAT
Mahalle: YAKA - Sokak: GÖKHAN
Mahalle: YAKA - Sokak: FİKRET
Mahalle: YAKA - Sokak: EZİLLİ (MERKEZ)
Mahalle: YAKA - Sokak: CÜMLE
Mahalle: YAKA - Sokak: NENE HATUN
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOSNA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜÇGÜL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BEGONYA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEŞİL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DAĞISTAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VEZİRHAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MAHMUT EFENDİ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MENDERES
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEMERKANT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İPEKYOLU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KANARYA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: OSMAN BEDRETTİN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TULUMBA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FECİR ÇIKMAZI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İHYA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PINARLI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAİD
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALCI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALMUMU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALTAŞI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMİR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ENGİNAR
ÜMRANİYE
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: HORASAN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: DOSTUM
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: UZUNAYNA
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞKIN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAHARİYE
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: SEFİR
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: MANOLYA
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: VARAN
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: YEŞİM
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ÇAMLIBEL
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GÖNÜLAÇAR
10:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YELKENCİLER
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TULUMBACILAR
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HASBAHÇE
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÇEŞME
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA BOSTANI
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAREM SAHİL YOLU
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL
Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ
BEDAŞ 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 6168316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk / NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6027317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AYBARS, AYSUNAY, BARIŞSEVER, DEMİRKAN, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, ONAY, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, ZEYCAN sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6083320
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, TILSIM, TINAZ, UTKU, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk bölgelerinde 11/08/2021 11:30:00 - 11/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 5987319
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 11/08/2021 03:30:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5911322
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 180., 186., 187., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6091322
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6079316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1686., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1721., 1722., 1723., 1724., 1725., 1727., 1728., 1729., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1744., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1590., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 6033316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜL 2, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞAHİN 2 sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, CAMİ, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, VADİ, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5776319
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6131400
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 6005326
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk bölgelerinde 11/08/2021 15:00:00 - 11/08/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 6045328
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BALYA sk / KAVAKLI mah AKDERE, BAYRAK, DUYGUM, EMİN, FATİH, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, YILDIRIM, ÇINARLI sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 5084318
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah AYAZMA ÜSTÜ sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, ORKİDE, SÜMBÜL, YASEMİN, YILDIRIM sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 6190546
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- HÜRRİYET mah HEKİMOĞLU sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SAZAK, VAKİT, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 5863317
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5863327
ELBASAN mah sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 5911323
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1114., 1117., 1118., 1119., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk / MENDERES mah 302., 305., 307., 308., 354., 355., 356., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., ATIŞALANI, NECİP FAZIL sk bölgelerinde 11/08/2021 17:00:00 - 11/08/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 5586316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 182., 22., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 107., 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 22., 23., 24., 28., 32., 34., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 11/08/2021 00:30:00 - 11/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5983320
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BÜYÜK AYAZMA, YAY, ÇAĞRI sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5752324
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., 287., 297., ATALAY, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., 260., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 5917325
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 11/08/2021 00:05:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 5488322
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, MÜNECCİM KUYUSU, PAZAR TEKKESİ, PAZAR TEKKESİ ARALIĞI, PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TATLIPINAR, TOPKAPI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 5917326
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah CUMHURİYET, DEVRAN, LALELİ, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 11/08/2021 00:05:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991338
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 11/08/2021 09:30:00 - 11/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991341
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004., 1006., 1007., 1012., HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 EVLER, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 11/08/2021 09:30:00 - 11/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5987318
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 11/08/2021 12:00:00 - 11/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 5847316
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, EZHER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, HATEMİ, HAYAT, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5847317
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah GÖKSEL, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 11/08/2021 03:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6131348
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADİL, ASİL, AĞAÇLI, HALİL GÜLTEKİN, KEŞİF, TALİP sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6131346
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah HUZUR, TEZCAN sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 6086324
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BASAMAK, BESTE, GÜMÜŞ, KOÇ, SULTAN SELİM, ŞENKARDEŞLER sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, ARİF, ASİL, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6099316
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BAŞAK sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 5926316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220. sk bölgelerinde 11/08/2021 00:01:00 - 11/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5925318
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk bölgelerinde 11/08/2021 00:01:00 - 11/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6007316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, BAYRAK, BİLİMLER, ELMAS, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU 6., MEHTAP, POYRAZ, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, ALP ER TUNGA, ARABAYOLU, DEFNEDALI ÇIKMAZI, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, MİNE, NUR, PAPATYA ÇİÇEĞİ, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞALCIKIR, ŞEFKAT sk bölgelerinde 11/08/2021 01:00:00 - 11/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6083329
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, YENİBAHAR, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6020316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6021318
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, BAHÇE, BERİVAN, BİLDİK, BİLGİ, CEREN ÇIKMAZI, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, GÜLÜM, LATİF, MERT, MEŞALE, MÜCEVHER, OLTA, ONAT, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SERVET ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI, TUNA ÇIKMAZI, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/08/2021 14:00:00 - 11/08/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5917331
İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 11/08/2021 19:00:00 - 11/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 5307316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ELMASAĞA, FETHİ ALTINTAŞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, TÜTEN, YASİN, YAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 5426320
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 5991346
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 11/08/2021 09:30:00 - 11/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6005329
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5991327
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 11/08/2021 12:00:00 - 11/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 6190575
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/2., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.