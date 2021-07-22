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İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 22 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan elektrik kesinti listesine göre bir çok ilçede planlı kesintiler yaşanacak. Vatandaşların sıkça araştırdığı 22 Temmuz Perşembe İstanbul planlı elektrik kesinti listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 22 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde çeşitli ilçelerde bakım, onarım ve arıza nedenlerinden planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ vatandaşların mağdur olmamaları için kesinti listesini önceden yayımlıyor. Bizler de İstanbul planlı elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte listeye göre İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 22 Temmuz Perşembe? sorusunun yanıtı...

AYEDAŞ 22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

BEYKOZ

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ANADOLUFENERİ YOLU

TUZLA

09:30 - 15:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİLLUR

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ASAF

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SABANCI

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 22 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

BEDAŞ 22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

BAYRAMPAŞA

NO: 4647338

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, OBA, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 22/07/2021 17:00:00 - 22/07/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 22 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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