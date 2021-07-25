İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 25 Temmuz Pazar? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ) 25 Temmuz 2021 Pazar AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren hangi illerde kesinti olacağını ve elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar.

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25 Temmuz Pazar elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi illerde elektrikler yok? şeklindeki sorular gündemde yoğun olarak araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi siteleri üzerinden güncel elektrik kesinti listesini paylaştı. 25 TEMMUZ AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ SANCAKTEPE 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SAFİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: EVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GERÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: DUYARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GÜLDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEYVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ZÜLÜF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ESENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SADIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SÜRPRİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: TEPEYOLU 25 TEMMUZ BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ EYÜPSULTAN NO: 4647340 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 25/07/2021 09:00:00 - 25/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bölge Gündem BEDAŞelektrik kesintisi