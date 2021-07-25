İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 25 Temmuz Pazar? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
25 Temmuz 2021 Pazar AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren hangi illerde kesinti olacağını ve elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar.
25 Temmuz Pazar elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi illerde elektrikler yok? şeklindeki sorular gündemde yoğun olarak araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ resmi siteleri üzerinden güncel elektrik kesinti listesini paylaştı.
25 TEMMUZ AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
SANCAKTEPE
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SAFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: EVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GERÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: DUYARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GÜLDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEYVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ZÜLÜF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ESENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SADIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SÜRPRİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: TEPEYOLU
25 TEMMUZ BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
EYÜPSULTAN
NO: 4647340
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 25/07/2021 09:00:00 - 25/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.