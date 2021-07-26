İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 26 Temmuz Pazartesi? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
26 Temmuz Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Bugün hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı liste ile birlikte belli oldu. Özellikle pandemi döneminde evden çalışmaların artmasıyla vatandaşlar mağduriyet yaşamasın diye AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı kesinti öncesi bilgi amaçlı liste paylaşılıyor. Peki bugün elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte detaylar.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki çeşitli ilçelerde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın yayımladığı 26 Temmuz 2021 Pazartesi elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte elektriklerin hangi ilçelerde gideceği ve saat kaçta geleceği hakkında bigliler.
26 TEMMUZ PAZARTESİ AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
10:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TUNCER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÇAVDAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİRCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU
ÇEKMEKÖY
09:00 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KOÇULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DEREKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KIŞLADERE
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLABİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEBNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKARSU
12:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: AKDİKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞEHİTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ILGIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİDUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKBAL ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BOYACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UHUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞOCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİDUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BORULUMASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BERBERBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MÜVERRİH ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ASLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MUSAVAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BOYACI MEHMET
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: BAHTLI
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KAYAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NAZIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBLİĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EYÜP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TERAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ERALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YEDİGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
ÜSKÜDAR
09:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MİMARSİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TİMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: DÖRDÜNCÜ MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: CAMİ YOLU (ÇAMLICA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ÇAMLICA DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: CİHANGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KALAMIŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: BAŞÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: EMNİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KISIKLI BÜYÜK ÇAMLICA
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÇEKİRDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: LİMONCU ŞAKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAKUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAPRAKLI ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BABANAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KANCABAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: DELİKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TENEKECİ MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ
BEDAŞ 26 TEMMUZ PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
AVCILAR
NO: 4656376
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4668327
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4700325
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DEREBOYU 2, ERGUVAN, GÜLBAHAR, VADİ, VADİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4660321
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660320
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656453
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4184183
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, İLYAS BEY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ANADOL, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4656369
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656367
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4573317
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, HASAT, HOŞSEDA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/07/2021 00:30:00 - 26/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4670553
İSTANBUL ÇATALCA ilce -YALIKÖY mah sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670604
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, EKREM AKBAŞAK, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ONAT KUTLAR, ORUÇ, ORÇUN, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ÜRGÜP, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4690316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353. sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656346
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk / ŞEHİTLER mah CUMHURİYET, HASAT, HURMA, KARADUT, TOMRUK, YAYLA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196484
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4196485
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015. sk bölgelerinde 26/07/2021 11:00:00 - 26/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4629334
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALIŞIK, BİROL, DENİZ, DERYA, FIRTINA, SARDUNYA, SÜRMENELİLER, VAROL, ZAMBAK, ÇELİK sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4652325
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4649337
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 4. BAĞLAR, BAĞLAR, MERİÇ, TEPE, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/07/2021 11:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4649318
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 26/07/2021 12:00:00 - 26/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4691331
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR sk bölgelerinde 26/07/2021 00:00:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4691339
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, IHLAMUR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 26/07/2021 00:00:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4518316
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAYE, GÖLCÜK, TAÇ, ÇETİNKAYA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:30:00 - 26/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4657336
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.SAZLI, MESTAN, NESLİHAN, ÖVER sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4680169
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4670473
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4670607
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4672378
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4633321
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4633320
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.