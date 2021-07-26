26 Temmuz 2021 Resmi Gazete'de bugün | İşte yeni kararlar!26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'deSon dakika | Memur Sen, kamu işçisi için zam talebini açıkladıTunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbe mi oldu son dakika?Ölümcül kaza! Usta sanatçı Gönül Yazar'dan üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!26 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Ayçiçek yağı, Filiz çay ve Yoğurtta kaçırılmayacak indirimler!LGS 1. nakil tercih ekranı |1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır?Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?İlham isminin anlamı nedir, İlham ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TikTok fenomeni video çekmek isterken hayatından oldu! Feci şekilde can verdi!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 26 Temmuz Pazartesi? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 26 Temmuz Pazartesi? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

26 Temmuz Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Bugün hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı liste ile birlikte belli oldu. Özellikle pandemi döneminde evden çalışmaların artmasıyla vatandaşlar mağduriyet yaşamasın diye AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı kesinti öncesi bilgi amaçlı liste paylaşılıyor. Peki bugün elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte detaylar.

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 26 Temmuz Pazartesi? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki çeşitli ilçelerde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın yayımladığı 26 Temmuz 2021 Pazartesi elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte elektriklerin hangi ilçelerde gideceği ve saat kaçta geleceği hakkında bigliler.

26 TEMMUZ PAZARTESİ AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

BEYKOZ

14:30 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

10:00 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TUNCER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÇAVDAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİRCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU

ÇEKMEKÖY

09:00 - 11:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KOÇULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DEREKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KIŞLADERE

09:00 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLABİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEBNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKARSU

12:00 - 14:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: AKDİKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞEHİTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ILGIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİDUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKBAL ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BOYACI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UHUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞOCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİDUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BORULUMASLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BERBERBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MÜVERRİH ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ASLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MUSAVAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BOYACI MEHMET

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: BAHTLI

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

09:30 - 16:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KAYAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ

MALTEPE

09:00 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NAZIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBLİĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EYÜP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TERAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

TUZLA

09:30 - 15:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ERALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YEDİGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

ÜSKÜDAR

09:00 - 19:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MİMARSİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TİMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: DÖRDÜNCÜ MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: CAMİ YOLU (ÇAMLICA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ÇAMLICA DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: CİHANGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KALAMIŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: BAŞÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: EMNİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KISIKLI BÜYÜK ÇAMLICA

09:00 - 14:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÇEKİRDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: LİMONCU ŞAKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAKUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAPRAKLI ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BABANAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KANCABAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: DELİKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TENEKECİ MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ

BEDAŞ 26 TEMMUZ PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

AVCILAR

NO: 4656376

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4668327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4700325

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DEREBOYU 2, ERGUVAN, GÜLBAHAR, VADİ, VADİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4660321

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656453

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4184183

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, İLYAS BEY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ANADOL, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4656369

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656367

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4573317

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, HASAT, HOŞSEDA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/07/2021 00:30:00 - 26/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4670553

İSTANBUL ÇATALCA ilce -YALIKÖY mah sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670604

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, EKREM AKBAŞAK, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ONAT KUTLAR, ORUÇ, ORÇUN, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ÜRGÜP, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4690316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353. sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656346

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk / ŞEHİTLER mah CUMHURİYET, HASAT, HURMA, KARADUT, TOMRUK, YAYLA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196484

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196485

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015. sk bölgelerinde 26/07/2021 11:00:00 - 26/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4629334

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALIŞIK, BİROL, DENİZ, DERYA, FIRTINA, SARDUNYA, SÜRMENELİLER, VAROL, ZAMBAK, ÇELİK sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4652325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4649337

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 4. BAĞLAR, BAĞLAR, MERİÇ, TEPE, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/07/2021 11:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4649318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 26/07/2021 12:00:00 - 26/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4691331

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR sk bölgelerinde 26/07/2021 00:00:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4691339

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, IHLAMUR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 26/07/2021 00:00:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4518316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAYE, GÖLCÜK, TAÇ, ÇETİNKAYA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:30:00 - 26/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4657336

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.SAZLI, MESTAN, NESLİHAN, ÖVER sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4680169

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4670473

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4670607

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4672378

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4633321

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4633320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT