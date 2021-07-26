İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 26 Temmuz Pazartesi? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ) 26 Temmuz Pazartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Bugün hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı liste ile birlikte belli oldu. Özellikle pandemi döneminde evden çalışmaların artmasıyla vatandaşlar mağduriyet yaşamasın diye AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı kesinti öncesi bilgi amaçlı liste paylaşılıyor. Peki bugün elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte detaylar.

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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki çeşitli ilçelerde bugün planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın yayımladığı 26 Temmuz 2021 Pazartesi elektrik kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte elektriklerin hangi ilçelerde gideceği ve saat kaçta geleceği hakkında bigliler. 26 TEMMUZ PAZARTESİ AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ BEYKOZ 14:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1 10:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TUNCER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÇAVDAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİRCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU ÇEKMEKÖY 09:00 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KOÇULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DEREKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KIŞLADERE 09:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLABİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEBNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKARSU 12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: AKDİKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞEHİTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ILGIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ KADIKÖY 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZEAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİDUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKBAL ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BOYACI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UHUVVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TURAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TAŞOCAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİDUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BORULUMASLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BERBERBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MÜVERRİH ATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ASLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MUSAVAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ZEAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BOYACI MEHMET 09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: BAHTLI KARTAL 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KAYAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERKILIÇ MALTEPE 09:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL SULTANBEYLİ 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NAZIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBLİĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EYÜP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TERAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE TUZLA 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ERALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YEDİGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON ÜSKÜDAR 09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: KÖROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MİMARSİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TİMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: DÖRDÜNCÜ MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: CAMİ YOLU (ÇAMLICA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ÇAMLICA DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: CİHANGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KALAMIŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: BAŞÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: EMNİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KISIKLI BÜYÜK ÇAMLICA 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÇEKİRDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE HAMAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: LİMONCU ŞAKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAKUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAPRAKLI ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BABANAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KANCABAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: DELİKOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TENEKECİ MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ BEDAŞ 26 TEMMUZ PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ AVCILAR NO: 4656376 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4668327 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAHÇELİEVLER NO: 4700325 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DEREBOYU 2, ERGUVAN, GÜLBAHAR, VADİ, VADİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAŞAKŞEHİR NO: 4660321 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4660320 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4656453 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 26/07/2021 00:01:00 - 26/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYOĞLU NO: 4184183 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, İLYAS BEY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ANADOL, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYLİKDÜZÜ NO: 4656369 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4656367 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BÜYÜKÇEKMECE NO: 4573317 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, HASAT, HOŞSEDA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/07/2021 00:30:00 - 26/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ÇATALCA NO: 4670553 İSTANBUL ÇATALCA ilce -YALIKÖY mah sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4670604 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, EKREM AKBAŞAK, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ONAT KUTLAR, ORUÇ, ORÇUN, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ÜRGÜP, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT NO: 4690316 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353. sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4656346 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk / ŞEHİTLER mah CUMHURİYET, HASAT, HURMA, KARADUT, TOMRUK, YAYLA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4196484 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4196485 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015. sk bölgelerinde 26/07/2021 11:00:00 - 26/07/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 4629334 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALIŞIK, BİROL, DENİZ, DERYA, FIRTINA, SARDUNYA, SÜRMENELİLER, VAROL, ZAMBAK, ÇELİK sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4652325 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 4649337 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 4. BAĞLAR, BAĞLAR, MERİÇ, TEPE, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/07/2021 11:00:00 - 26/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4649318 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 26/07/2021 12:00:00 - 26/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN NO: 4691331 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR sk bölgelerinde 26/07/2021 00:00:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4691339 İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, IHLAMUR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 26/07/2021 00:00:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE NO: 4518316 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAYE, GÖLCÜK, TAÇ, ÇETİNKAYA sk bölgelerinde 26/07/2021 09:30:00 - 26/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE NO: 4657336 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.SAZLI, MESTAN, NESLİHAN, ÖVER sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4680169 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER NO: 4670473 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ NO: 4670607 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 26/07/2021 09:00:00 - 26/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4672378 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 26/07/2021 10:00:00 - 26/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ NO: 4633321 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 4633320 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 26/07/2021 00:05:00 - 26/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bölge Gündem BEDAŞelektrik kesintisi