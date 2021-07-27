İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 27 Temmuz Salı? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
İstanbul'da bugün planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler duyuruldu. Vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan planlı elektrik kesinti listelerine bakmadan hareket etmiyor. Peki elektrikler hangi ilçelerde kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Temmuz Salı AYEDAİ BEDAŞ elektrik kesinti listeleri...
İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasındaki çeşitli ilçelerde gün içerisinde elektrikler kesilecek. Özellikle salgın nedeniyle evlerinden çalışan vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın elektrik kesinti listelerini günlük olarak takip ediyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı elektrik kesinti listeleri...
27 TEMMUZ SALI AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
16:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI
10:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM
11:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI
09:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE
ÇEKMEKÖY
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ABDİBEY
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: SEMA
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAMİYET YÜCESES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: DÜZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
09:30 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU
ÜSKÜDAR
09:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GELGEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLDİŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKLİME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ASHAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: OZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BEGÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜVARİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN
27 TEMMUZ SALI BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 4700355
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk / İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TEPEALTI, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇAYBAŞI, ÇOBAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 27/07/2021 02:00:00 - 27/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4700334
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4687623
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-140, G-144, G-145, G-146, G-606, G-720 sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656352
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KÖROĞLU, MİMARSİNAN, ÜMİT sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4700327
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650. sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4691341
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, GÜLTER HANIM, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, OSMANPAŞA, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4700318
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DOLUNAY 1, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, NAR , NUR, OĞUL, REYHAN 1, YILAN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4700319
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜL 2, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞAHİN 2 sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, CAMİ, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, VADİ, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 27/07/2021 03:30:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4599322
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, BOSTAN, ENDAZE, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ, SEYİT ALİ, YEŞİL YALI, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4599326
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, AKANBER, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, ENDAZE, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 27/07/2021 02:00:00 - 27/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4599327
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BADEMLİ, BAHARİSTAN, BOSTAN, GEÇİCİ LALE, MURAT CANKAT, MÜRVETLİ, NURTOPU, OSMAN GÜRER, SAİT KESLER, SEYİT ALİ, Y. RIHTIM, YEŞİLBAHÇE, YEŞİLKÖY İSKELE, ÇEKMECE, İSTASYON sk // bölgelerinde 27/07/2021 04:00:00 - 27/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4660331
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EMİR SULTAN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:01:00 - 27/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660323
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 27/07/2021 00:01:00 - 27/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660327
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EMİR SULTAN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:01:00 - 27/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4648317
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4670611
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / TÜRKOBA mah AKASYA 2, AÇELYA 4, BALATA, BARIŞ, BORA, BURCU, BÜLBÜL 2, CEVİZ, CUMHURİYET 3, DEFNE 3, DEMOKRASİ, DENİZ 3, DEREBOYU 1, DOLMABAHÇE, ERGUVAN, ERİK, FESLEĞEN 2, FLAMİNGO, GELİNCİK 3, GÖKBULAK, GÜL 3, GÜLDEFNE, GÜNSELİ, GÜVERCİN 3, HANIMELİ 5, IHLAMUR 4, KANARYA 2, KARANFİL 4, KARTAL 2, KARTOPU, KASIMPATI, KAYALI, KAYIN, KEKLİK 1, KESTANE, KIRLANGIÇ, KIZILCIK, KOLEJ, KUMRU 3, KURTULUŞ, KUŞKONMAZ, KİRAZ 2, LADİN, LAVANTA, LEYLAK, MANOLYA 4, MARTI 2, MENEKŞE 4, MEŞE 3, MORSALKIM, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, MİMOZA 2, NAR, NESLİHAN, ONUR 4, ORKİDE 3, ORTANCA 4, PAPATYA 5, PELİKAN, PORTAKAL, RAUF DENKTAŞ, SARDUNYA 3, SARMAŞIK 2, SELVİ 3, SERGÜL, SERÇE 2, TATLICI, TEPECİK, TURNA, TÜRKOBA 1, VARAN, VİYANA, VİŞNE 2, YALDIZ, YAMAÇ, YASEMİN, YERYÜZÜ, YEŞİLLİK, YEŞİLYALI, ZARA, ZEKİ BORA, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİLEK 3, ÇİMEN 4, ÖZDOĞAN, ÖZGÜRLÜK, İLGİLİ, ŞAHİN 5, ŞAKAYIK, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4670396
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah YENİ BOSTAN sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670389
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HİLAL ÇIKMAZI, MERTEK, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184184
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ ARALIĞI, CAMİ, DEREİÇİ, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, MABET, ÇINAR sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALÇA
NO: 4670597
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MECİT, MELTEM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656320
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4697316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644. sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4573318
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HALİM ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 27/07/2021 00:30:00 - 27/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4635344
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 27/07/2021 00:05:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4661352
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4691342
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 27/07/2021 03:00:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4603492
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, EVLİYA, FİLİZ, GÜRHAN, HAKİM, HÜNKAR, HİKAYE, KADER, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, METE, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, YILDIRAY, ZAMBAK, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 27/07/2021 01:00:00 - 27/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510369
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HENDEK, KARAKAŞ, MENZİL, ONUR sk bölgelerinde 27/07/2021 09:30:00 - 27/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4510372
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GÖLCÜK, SERDAR, SEZER sk bölgelerinde 27/07/2021 09:30:00 - 27/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4652334
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAYRAKTAR, BEDEN, BİLGİÇ, MELİK sk / ŞİRİNTEPE mah BAYRAKTAR sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4656350
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, LEYLEK, VİŞNE sk / KANARYA mah LEYLEK sk / SULTAN MURAT mah 1.ŞEFTALİ, 3.ENGİN, MİS, YENİ PARK sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4650329
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, DOĞRAMACI EMİN, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, OSMAN ÇIKMAZI, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 27/07/2021 09:30:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4671437
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, DİŞBUDAK, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, KÖYBAŞI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk bölgelerinde 27/07/2021 14:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4672322
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgelerinde 27/07/2021 14:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4672380
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4227321
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4633322
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2078., 2080., 2081., 2082., I sk bölgelerinde 27/07/2021 00:05:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4634316
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4649319
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 27/07/2021 12:00:00 - 27/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.