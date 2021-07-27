İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 27 Temmuz Salı? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasındaki çeşitli ilçelerde gün içerisinde elektrikler kesilecek. Özellikle salgın nedeniyle evlerinden çalışan vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın elektrik kesinti listelerini günlük olarak takip ediyor. İşte 27 Temmuz 2021 Salı elektrik kesinti listeleri...

27 TEMMUZ SALI AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

BEYKOZ

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

11:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI

09:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ABDİBEY

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: SEMA

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAMİYET YÜCESES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: DÜZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

MALTEPE

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

TUZLA

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU

ÜSKÜDAR

09:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GELGEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLDİŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKLİME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ASHAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: OZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BEGÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜVARİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN

27 TEMMUZ SALI BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 4700355

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk / İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TEPEALTI, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇAYBAŞI, ÇOBAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 27/07/2021 02:00:00 - 27/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4700334

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4687623

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-140, G-144, G-145, G-146, G-606, G-720 sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656352

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KÖROĞLU, MİMARSİNAN, ÜMİT sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4700327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650. sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4691341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, GÜLTER HANIM, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, OSMANPAŞA, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4700318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DOLUNAY 1, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, NAR , NUR, OĞUL, REYHAN 1, YILAN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4700319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜL 2, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞAHİN 2 sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, CAMİ, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, VADİ, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 27/07/2021 03:30:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4599322

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, BOSTAN, ENDAZE, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ, SEYİT ALİ, YEŞİL YALI, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4599326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, AKANBER, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, ENDAZE, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 27/07/2021 02:00:00 - 27/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4599327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BADEMLİ, BAHARİSTAN, BOSTAN, GEÇİCİ LALE, MURAT CANKAT, MÜRVETLİ, NURTOPU, OSMAN GÜRER, SAİT KESLER, SEYİT ALİ, Y. RIHTIM, YEŞİLBAHÇE, YEŞİLKÖY İSKELE, ÇEKMECE, İSTASYON sk // bölgelerinde 27/07/2021 04:00:00 - 27/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4660331

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EMİR SULTAN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:01:00 - 27/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660323

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 27/07/2021 00:01:00 - 27/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660327

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EMİR SULTAN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:01:00 - 27/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4648317

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4670611

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / TÜRKOBA mah AKASYA 2, AÇELYA 4, BALATA, BARIŞ, BORA, BURCU, BÜLBÜL 2, CEVİZ, CUMHURİYET 3, DEFNE 3, DEMOKRASİ, DENİZ 3, DEREBOYU 1, DOLMABAHÇE, ERGUVAN, ERİK, FESLEĞEN 2, FLAMİNGO, GELİNCİK 3, GÖKBULAK, GÜL 3, GÜLDEFNE, GÜNSELİ, GÜVERCİN 3, HANIMELİ 5, IHLAMUR 4, KANARYA 2, KARANFİL 4, KARTAL 2, KARTOPU, KASIMPATI, KAYALI, KAYIN, KEKLİK 1, KESTANE, KIRLANGIÇ, KIZILCIK, KOLEJ, KUMRU 3, KURTULUŞ, KUŞKONMAZ, KİRAZ 2, LADİN, LAVANTA, LEYLAK, MANOLYA 4, MARTI 2, MENEKŞE 4, MEŞE 3, MORSALKIM, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, MİMOZA 2, NAR, NESLİHAN, ONUR 4, ORKİDE 3, ORTANCA 4, PAPATYA 5, PELİKAN, PORTAKAL, RAUF DENKTAŞ, SARDUNYA 3, SARMAŞIK 2, SELVİ 3, SERGÜL, SERÇE 2, TATLICI, TEPECİK, TURNA, TÜRKOBA 1, VARAN, VİYANA, VİŞNE 2, YALDIZ, YAMAÇ, YASEMİN, YERYÜZÜ, YEŞİLLİK, YEŞİLYALI, ZARA, ZEKİ BORA, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİLEK 3, ÇİMEN 4, ÖZDOĞAN, ÖZGÜRLÜK, İLGİLİ, ŞAHİN 5, ŞAKAYIK, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4670396

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah YENİ BOSTAN sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670389

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HİLAL ÇIKMAZI, MERTEK, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184184

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ ARALIĞI, CAMİ, DEREİÇİ, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, MABET, ÇINAR sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALÇA

NO: 4670597

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MECİT, MELTEM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656320

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4697316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644. sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4573318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HALİM ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 27/07/2021 00:30:00 - 27/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4635344

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 27/07/2021 00:05:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4661352

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4691342

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 27/07/2021 03:00:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4603492

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, EVLİYA, FİLİZ, GÜRHAN, HAKİM, HÜNKAR, HİKAYE, KADER, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, METE, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, YILDIRAY, ZAMBAK, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 27/07/2021 01:00:00 - 27/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510369

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HENDEK, KARAKAŞ, MENZİL, ONUR sk bölgelerinde 27/07/2021 09:30:00 - 27/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4510372

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GÖLCÜK, SERDAR, SEZER sk bölgelerinde 27/07/2021 09:30:00 - 27/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4652334

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAYRAKTAR, BEDEN, BİLGİÇ, MELİK sk / ŞİRİNTEPE mah BAYRAKTAR sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4656350

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, LEYLEK, VİŞNE sk / KANARYA mah LEYLEK sk / SULTAN MURAT mah 1.ŞEFTALİ, 3.ENGİN, MİS, YENİ PARK sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4650329

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, DOĞRAMACI EMİN, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, OSMAN ÇIKMAZI, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 27/07/2021 09:30:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4671437

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, DİŞBUDAK, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, KÖYBAŞI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk bölgelerinde 27/07/2021 14:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4672322

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgelerinde 27/07/2021 14:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4672380

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk bölgelerinde 27/07/2021 10:00:00 - 27/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4227321

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN sk bölgelerinde 27/07/2021 00:00:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4633322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2078., 2080., 2081., 2082., I sk bölgelerinde 27/07/2021 00:05:00 - 27/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4634316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4649319

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 27/07/2021 12:00:00 - 27/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.