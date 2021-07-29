İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 29 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasındaki bir çok ilçede gün boyu elektrikler kesik olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için elektriklerin hangi ilçelerde kesileceği önceden duyuruldu. Peki Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar'da elektrikler kesilecek mi? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listeleri...

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3059.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3073.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3062.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3064.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3065.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3066.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3072.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3074.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3061.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3085.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3003.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

BEYKOZ

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEPEÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARSLILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

09:00 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TEVHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MÜHÜRDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAYYİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BİLGE KAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SÜREYYAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BİLGE KAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ESİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEREM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ŞAMPİYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAHİPLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CİSİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KOMEDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NURDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAFFAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZELBAHCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SÜPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HAYAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: METANET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İLKNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TUĞRA

12:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TARANA BAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ACISU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: BAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: YAPI ÇIKMAZI

09:00 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: CÜMBÜŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: KÖY KONAĞI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TARANA BAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: COŞKU

14:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TATLISU ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ

KADIKÖY

13:00 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: AKÇIRA

KARTAL

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NESLİŞAH

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NURÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NASİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HARŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİÇERİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SIRASELVİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÖKÇEDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BÜYÜKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BİROL

PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET

ŞİLE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AYVALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BURGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KERAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MARTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEVAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: YASİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BOYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HÜSREV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: PENÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ESMER

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KALKAVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KERAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TUZLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ERDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HÜSREV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DOĞANCILI ÇIKMAZI

TUZLA

09:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BEHRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KIRDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BULANCAK

ÜSKÜDAR

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ÇELİK ÇOMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: HAŞACI RAİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İMAM GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: KAYIKÇI ŞÜKRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: KUZGUNCUK DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MÜNECCİMBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: NEVCİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SOFRACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SÜBYECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: TÜRK HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SIVACI FERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SÖĞÜTLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MAKASTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: HACI BAKKAL

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BOSNA

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNT LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 4722345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4722354

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 29/07/2021 13:00:00 - 29/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4740316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ATELYE, BEKAR, HATUN, KADER, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, MİNİK, NAİM ATEŞ, OCAK, RAFETBABA, RÜZGAR, TUNCA, ZİYA, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 29/07/2021 06:00:00 - 29/07/2021 09:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4745316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4722355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4736317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2161., 2163., 2165., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., BARBAROS sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4760317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 29/07/2021 12:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4699346

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4699347

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/07/2021 03:30:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4735330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜR, MİMAR SİNAN, NECATİBEY, YAYLA sk bölgelerinde 29/07/2021 09:30:00 - 29/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4735329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BOZKURT, CAN, TAVŞAN, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4744327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ESENTEPE, FETİH 7., GÖKTEPE 1, KAZIM KARABEKİR 3., MİTHATPAŞA 6., ÇAMLIDERE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 29/07/2021 11:00:00 - 29/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4599333

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah, BESTEKAR İZZET EFENDİ, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 29/07/2021 00:05:00 - 29/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4599334

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 29/07/2021 02:00:00 - 29/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4599335

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 29/07/2021 04:00:00 - 29/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4660338

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GURBET, YEŞİL sk bölgelerinde 29/07/2021 00:01:00 - 29/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660341

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 29/07/2021 00:01:00 - 29/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660337

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GURBET, YEŞİL sk bölgelerinde 29/07/2021 00:01:00 - 29/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4696327

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, DENİZ, DENİZYILDIZI, OKYANUS, PASİFİK sk bölgelerinde 29/07/2021 03:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656358

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, MALAZGİRT, ODABAŞI, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4227329

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk / GAYRETTEPE mah sk İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk // ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184188

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4603433

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, MEVLANA, MİMAR SİNAN, YENİ UFUK, YENİYOL, ÖRNEK TEPE sk bölgelerinde 29/07/2021 09:30:00 - 29/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4670618

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKTAY, BOZDOĞAN, ÇARMIKLI, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670606

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, EKREM AKBAŞAK, FERAY, FETİH, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KUMRU, KUĞU, KÜHEYLAN, MAKBUL, MAZLUM SAYLAM, MEHMET ŞANLI, OLCAY, OLTU, OLUK, ONAT KUTLAR, ORUÇ, ORÇUN, OTAĞ, OVA, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TOMURCUK, ULU CAMİ, ÇUKURÇEŞME, ÖKTEN, ÖMÜR, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ÖZGE, ÜRGÜP, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, İSKENDER ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4696326

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1655. sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656355

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, FESLEĞEN, FİLİZ, TAYFUN sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4687625

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 417., 419., BALİNA, MANDIRA sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4635353

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜL sk / ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EFELER, EVREN, IŞIL, NİHAL, OYA, SARAY sk bölgelerinde 29/07/2021 00:05:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4635354

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, BİLGİÇ, GÜZEL, KAR, MOSTAR, NİHAL, ZENGİN, ZUHAL, ŞEKER, ŞENLİK sk bölgelerinde 29/07/2021 00:05:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4632327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 3.LALE, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, GÜNTEPE, KARTOPU, KUYU, MİMARSİNAN, İKİKÖŞELİ, ŞADAN sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4722330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4727316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.ÇAKMAK, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4722332

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4657324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2714., 2714/2., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4691345

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4691347

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÜLİZAR sk bölgelerinde 29/07/2021 03:00:00 - 29/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4691348

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, KIRGIZ, NADİDE, OKUR sk / TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EŞİTLER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLİZAR, KOPUZ sk bölgelerinde 29/07/2021 04:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4722344

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, PERİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ANIL, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARAJ, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, DURSUN FAKİH, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KISA ÇAMLIK, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, LALE BAHÇESİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, PELİKAN, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÜÇTUĞLU, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk / YENİ mah ARALIK, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARAÇAM, KARDEŞ, KORUK, KUZEY, MARTI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÖMÜR, ÖZENGİ AĞASI, ÖZLEM sk bölgelerinde 29/07/2021 02:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670603

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah CEYLANLAR, DUMLUPINAR, FERHAT, SEDA ÇIKMAZI, SEMBOL, SEREN, ÇERMİK, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4651338

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE sk / İSTİNYE mah ALTIN DAMLA, BETÜL, GÖKHAN, GÜMÜŞ DAMLA, HASRETİM, ÜZÜMLÜ, İDEAL sk bölgelerinde 29/07/2021 09:30:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670614

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 29/07/2021 13:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4603507

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER sk bölgelerinde 29/07/2021 01:00:00 - 29/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4603508

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, ECZA sk bölgelerinde 29/07/2021 03:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4761316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, MUHTAR, PELİT, ÇAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KUŞÇULAR sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4657333

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 29/07/2021 11:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.