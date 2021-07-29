İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 29 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
Haftanın sonuna yaklaşırken 29 Temmuz Perşembe İstanbul'da planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. Peki bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İşte detaylar.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasındaki bir çok ilçede gün boyu elektrikler kesik olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için elektriklerin hangi ilçelerde kesileceği önceden duyuruldu. Peki Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar'da elektrikler kesilecek mi? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listeleri...
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3059.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3073.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3062.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3064.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3065.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3066.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3072.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3074.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3061.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3085.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3003.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
10:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEPEÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARSLILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM
09:00 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TEVHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MÜHÜRDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BİLGE KAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SÜREYYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: BİLGE KAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KEREM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ŞAMPİYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAHİPLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CİSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KOMEDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NURDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAFFAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZELBAHCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SÜPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HAYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: METANET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İLKNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TUĞRA
12:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TARANA BAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ACISU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: BAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: YAPI ÇIKMAZI
09:00 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: CÜMBÜŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: KÖY KONAĞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TARANA BAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: COŞKU
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: SENİYE İSMAİL HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: TATLISU ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ
KADIKÖY
13:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: AKÇIRA
KARTAL
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NESLİŞAH
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NURÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NASİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HARŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİÇERİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SIRASELVİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÖKÇEDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BÜYÜKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BİROL
PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
ŞİLE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AYVALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BURGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KERAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MARTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEVAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: YASİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BOYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HÜSREV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: PENÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SÖNMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ESMER
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜLSÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KALKAVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KERAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TUZLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ERDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HÜSREV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SÖNMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İSPİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DOĞANCILI ÇIKMAZI
TUZLA
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BEHRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KIRDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BULANCAK
ÜSKÜDAR
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ÇELİK ÇOMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: HAŞACI RAİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İMAM GALİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: KAYIKÇI ŞÜKRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: KUZGUNCUK DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MÜNECCİMBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: NEVCİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SOFRACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SÜBYECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: TÜRK HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SIVACI FERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SÖĞÜTLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MAKASTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: HACI BAKKAL
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: BOSNA
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNT LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 4722345
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4722354
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 29/07/2021 13:00:00 - 29/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4740316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ATELYE, BEKAR, HATUN, KADER, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, MİNİK, NAİM ATEŞ, OCAK, RAFETBABA, RÜZGAR, TUNCA, ZİYA, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 29/07/2021 06:00:00 - 29/07/2021 09:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4745316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-535, G-678, G-680, G-681, G-691, G-692, G-725, G-735, G-745, G-852 sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4722355
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4736317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2161., 2163., 2165., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., BARBAROS sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4760317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 29/07/2021 12:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4699346
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4699347
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/07/2021 03:30:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4735330
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜR, MİMAR SİNAN, NECATİBEY, YAYLA sk bölgelerinde 29/07/2021 09:30:00 - 29/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4735329
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BOZKURT, CAN, TAVŞAN, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4744327
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ESENTEPE, FETİH 7., GÖKTEPE 1, KAZIM KARABEKİR 3., MİTHATPAŞA 6., ÇAMLIDERE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 29/07/2021 11:00:00 - 29/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4599333
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah, BESTEKAR İZZET EFENDİ, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 29/07/2021 00:05:00 - 29/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4599334
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 29/07/2021 02:00:00 - 29/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4599335
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 29/07/2021 04:00:00 - 29/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4660338
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GURBET, YEŞİL sk bölgelerinde 29/07/2021 00:01:00 - 29/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660341
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 29/07/2021 00:01:00 - 29/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660337
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GURBET, YEŞİL sk bölgelerinde 29/07/2021 00:01:00 - 29/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4696327
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, DENİZ, DENİZYILDIZI, OKYANUS, PASİFİK sk bölgelerinde 29/07/2021 03:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656358
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, MALAZGİRT, ODABAŞI, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4227329
ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk / GAYRETTEPE mah sk İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk // ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184188
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4603433
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, MEVLANA, MİMAR SİNAN, YENİ UFUK, YENİYOL, ÖRNEK TEPE sk bölgelerinde 29/07/2021 09:30:00 - 29/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4670618
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKTAY, BOZDOĞAN, ÇARMIKLI, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670606
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, EKREM AKBAŞAK, FERAY, FETİH, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KUMRU, KUĞU, KÜHEYLAN, MAKBUL, MAZLUM SAYLAM, MEHMET ŞANLI, OLCAY, OLTU, OLUK, ONAT KUTLAR, ORUÇ, ORÇUN, OTAĞ, OVA, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TOMURCUK, ULU CAMİ, ÇUKURÇEŞME, ÖKTEN, ÖMÜR, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ÖZGE, ÜRGÜP, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, İSKENDER ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4696326
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1655. sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656355
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, FESLEĞEN, FİLİZ, TAYFUN sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4687625
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 417., 419., BALİNA, MANDIRA sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4635353
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜL sk / ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EFELER, EVREN, IŞIL, NİHAL, OYA, SARAY sk bölgelerinde 29/07/2021 00:05:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4635354
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, BİLGİÇ, GÜZEL, KAR, MOSTAR, NİHAL, ZENGİN, ZUHAL, ŞEKER, ŞENLİK sk bölgelerinde 29/07/2021 00:05:00 - 29/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4632327
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 3.LALE, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, GÜNTEPE, KARTOPU, KUYU, MİMARSİNAN, İKİKÖŞELİ, ŞADAN sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4722330
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4727316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.ÇAKMAK, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4722332
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 29/07/2021 10:00:00 - 29/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4657324
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2714., 2714/2., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4691345
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE sk bölgelerinde 29/07/2021 00:00:00 - 29/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4691347
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÜLİZAR sk bölgelerinde 29/07/2021 03:00:00 - 29/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4691348
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, KIRGIZ, NADİDE, OKUR sk / TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EŞİTLER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLİZAR, KOPUZ sk bölgelerinde 29/07/2021 04:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4722344
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, PERİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ANIL, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARAJ, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, DURSUN FAKİH, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KISA ÇAMLIK, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, LALE BAHÇESİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, PELİKAN, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÜÇTUĞLU, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk / YENİ mah ARALIK, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARAÇAM, KARDEŞ, KORUK, KUZEY, MARTI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÖMÜR, ÖZENGİ AĞASI, ÖZLEM sk bölgelerinde 29/07/2021 02:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670603
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah CEYLANLAR, DUMLUPINAR, FERHAT, SEDA ÇIKMAZI, SEMBOL, SEREN, ÇERMİK, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4651338
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE sk / İSTİNYE mah ALTIN DAMLA, BETÜL, GÖKHAN, GÜMÜŞ DAMLA, HASRETİM, ÜZÜMLÜ, İDEAL sk bölgelerinde 29/07/2021 09:30:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670614
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 29/07/2021 13:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4603507
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, ECZA, FEZA, HARMAN 1, KARDEŞLER sk bölgelerinde 29/07/2021 01:00:00 - 29/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4603508
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, ECZA sk bölgelerinde 29/07/2021 03:00:00 - 29/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4761316
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BILDIRCIN, MUHTAR, PELİT, ÇAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah KUŞÇULAR sk bölgelerinde 29/07/2021 09:00:00 - 29/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4657333
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 29/07/2021 11:00:00 - 29/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.