İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 30 Temmuz Cuma? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

BEDAŞ ve AYEDAŞ her gün güncel elektrik kesinti listelerini internet sitesinden paylaşıyor. 30 Temmuz 2021 Cuma haftanın son gününde de kesinti listeleri araştırılıyor. Bugün Anadolu ve Avrupa Yakalarında çeşitli ilçelerde planlı kesintiler yaşanacak. Peki hangi mahallelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte yanıtları.

ATAŞEHİR

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MEHTAPLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CANANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVASLILAR

BEYKOZ

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEMİRKAPI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SERDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEPEÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: YÜCEL ÇELİKBİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: GAZİ TUFAN DURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: PAMİR

12:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MUHTAR İBRAHİM YÜKSEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİGÜRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MEDENİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SALİH ÇAVUŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KİRAZDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİLDİŞİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NEVRUZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEĞİRMENDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEMİRKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NURCAN ÇIKMAZI

14:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NİLGÜN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KALKANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEĞİRMENDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ADALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞÜKRÜ KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OĞUZHAN

KADIKÖY

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: CANİÇİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİM AĞA CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SABİTBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ARDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİMAĞA ZAVİYESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÜLDESTE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: HALİL ETHEM ELDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ŞAİR MUHİBBİ

KARTAL

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: UZUNYURT

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAFAHAT

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ORUÇBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BÜYÜKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HATMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GONCAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PORSUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜZELCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BÜYÜKZAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: IĞDIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT AZİZ AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖZİPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEZAKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇAMLIDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOZDAĞ

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAFAHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ARMUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ATABAYLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BESTEKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BİLGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: CEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜRANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAFIZ İBRAHİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KARATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KERAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KOÇBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: LÜLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MUHAMMET İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NEJAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: PÜSKÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SARNIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SIHHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SIRIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TUZLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ZİKRİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÖTEN ÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ZİYAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: IŞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MİHENK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SAMSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TATAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: VAKİT

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MEHMET ZAHİD KOTKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ENES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜMÜŞPALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: OSMANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BÖĞÜRTLEN

TUZLA

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DR. ALADDİN YAVAŞÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DRAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: EROL SAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SEMAHAT ÖZDENSES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YANIKÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HORASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DALYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TANSEL

ÜMRANİYE

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: NÜKTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ALİCENAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DOĞRAMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZÜLÜF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GÖKDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SEMERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AŞIK ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KIVILCIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: NADİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BİRİCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FERDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ARİF

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ

14:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DEVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERGÜZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜZİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: UYGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DURUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEVSİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEFTUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KIRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOĞUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAYSİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SUSAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MÜŞTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEPECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TINAZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RAHMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: REGAİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCETEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİPER

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TAŞOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SELVİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EĞRİDUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MİHRAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FİTRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KINALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HOCA AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SUBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ABDULLAH AZAM

ÜSKÜDAR

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: EKİNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ESKİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TOMRUKAĞASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: CAN YÜCEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: UYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SELAM

BEDAŞ 30 TEMMUZ CUMA BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 4858336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKARCA, AKIN, AKKOYUN, AKÇİÇEK, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4958316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 30/07/2021 09:30:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4747316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-706, G-708, G-746, G-747 sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4924316

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4722338

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., 67., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4749316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4722358

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1594., 1597., 1598., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4815317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4815319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 30/07/2021 03:30:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4818316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GENÇLİK, GEÇIT, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, HAYRAT, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SAADET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / YENİBOSNA MERKEZ mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, BOZKURT, DR.SADIK AHMET, FATİH, KANDİLLİ, KINALI, KOCATEPE 1, MİHRİBAN, ULUDAĞ, ÇORUH sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4599336

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 30/07/2021 00:05:00 - 30/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4599337

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 30/07/2021 02:00:00 - 30/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4599339

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, HİLMİ NAİLİ, KALE, KÖSE RAİF PAŞA, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // bölgelerinde 30/07/2021 04:00:00 - 30/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4660343

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah FENERTEPE sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660344

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah FENERTEPE, FETİHTEPE sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4660342

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4656359

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, FERMAN, TEKDAL sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4227332

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 30/07/2021 00:00:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184197

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4603439



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, MENEKŞE, MİMAR SİNAN, OK, YENİYOL, ZÜMRÜTTAŞI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK, LARA sk bölgelerinde 30/07/2021 09:30:00 - 30/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4757324

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BUDAK sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4736320

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 220/1., AKSARAY, FATİH sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4696328

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1344., 1538. sk bölgelerinde 30/07/2021 00:00:00 - 30/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4742316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1959., 1960., 1961., 2070., 2128., 2130., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 30/07/2021 00:30:00 - 30/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4687627

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1299., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4846316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4913317

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, BUKALİDEDE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 30/07/2021 20:00:00 - 30/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4691349

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLİZAR, HALDUN TANER, NADİDE sk bölgelerinde 30/07/2021 00:00:00 - 30/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4691350

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/07/2021 03:00:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4614376

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgelerinde 30/07/2021 01:00:00 - 30/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4614378

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DURU, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah OTO sk bölgelerinde 30/07/2021 03:00:00 - 30/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4730318

İSTANBUL, KAĞITHANE, Hamidiye mah., Haliç cad., dilaver sokak, bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4834316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah ALİM ÇIKMAZI, BAHTİYAR, GEMİ ÇIKMAZI, KÖPRÜ, NAMAZGAH, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI, ÇAYIRDERE, ÇELTİK, ÇEVRE ÇIKMAZI, ÇİÇEKLİ BAHÇE, İZCİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/07/2021 01:00:00 - 30/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670497

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah KARANFİL, POSTA YOLU sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4670493

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞLAR, NECİP PAŞA, TAN, ZARİF, ÇAM FISTIĞI, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4651343

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KILIÇ sk bölgelerinde 30/07/2021 09:30:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4936316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., KARÇİÇEĞİ, OYA ÇİÇEĞİ. sk bölgelerinde 30/07/2021 12:00:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4755316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, KÖKLÜ, SAKARYA, TERAKKİ, VEFAKAR sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4722318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İLHAMİ, İNTİZAM, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4720321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTINTAŞ, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, ESLEM, FAZİLET, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, MAYIS, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, OMUZDAŞ, ORUÇ, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, İNANÇ, ŞAMDAN sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4671880

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, HALKEVİ, MEVSİM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SİNEM, ŞARKI sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4895316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 30/07/2021 10:30:00 - 30/07/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4635360

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2602. sk bölgelerinde 30/07/2021 00:05:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4635359

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 30/07/2021 00:05:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4632329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1475., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1480., 1481., 1481/1., 1482., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4832316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 30/07/2021 12:00:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4835316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 30/07/2021 12:00:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.