İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 30 Temmuz Cuma? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
30 Temmuz Cuma günü İstanbul BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesinti listeleri yayımlandı. Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Özellikle pandemi döneminde evden çalışmaya geçilmesiyle milyonlarca kişi elektrik kesinti listelerini yakından takip ediyor. Bizler de bugünkü BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesinti listelerine haberimizde yer verdik.
BEDAŞ ve AYEDAŞ her gün güncel elektrik kesinti listelerini internet sitesinden paylaşıyor. 30 Temmuz 2021 Cuma haftanın son gününde de kesinti listeleri araştırılıyor. Bugün Anadolu ve Avrupa Yakalarında çeşitli ilçelerde planlı kesintiler yaşanacak. Peki hangi mahallelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte yanıtları.
ATAŞEHİR
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MEHTAPLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CANANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVASLILAR
09:00 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEMİRKAPI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: KARACASU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: İSMAİL USTA ÇIKMAZI
10:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SERDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEPEÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: YÜCEL ÇELİKBİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: GAZİ TUFAN DURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: PAMİR
12:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MUHTAR İBRAHİM YÜKSEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİGÜRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: MEDENİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: SALİH ÇAVUŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KİRAZDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: FİLDİŞİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NEVRUZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEĞİRMENDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEMİRKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: BAHADIR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NURCAN ÇIKMAZI
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NİLGÜN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: KALKANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: DEĞİRMENDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: PAŞAMANDIRA
ÇEKMEKÖY
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: İKRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ADALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞÜKRÜ KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OĞUZHAN
KADIKÖY
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: CANİÇİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİM AĞA CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SABİTBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ARDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİMAĞA ZAVİYESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÜLDESTE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: HALİL ETHEM ELDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ŞAİR MUHİBBİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: UZUNYURT
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAFAHAT
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ORUÇBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BÜYÜKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YAŞAR DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AYTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HATMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZERRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GONCAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PORSUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜZELCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BÜYÜKZAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: IĞDIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT AZİZ AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖZİPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: NEZAKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇAMLIDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOZDAĞ
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAFAHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ARMUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ATABAYLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BESTEKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BİLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: GÜRANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HAFIZ İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KARATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KERAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KOÇBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: LÜLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MUHAMMET İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: NEJAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: PÜSKÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SARNIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SIHHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SIRIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TUZLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ZİKRİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÖTEN ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ZİYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: IŞIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MİHENK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SAMSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: TATAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: VAKİT
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MEHMET ZAHİD KOTKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ENES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜMÜŞPALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: OSMANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BÖĞÜRTLEN
TUZLA
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ATAYOLU
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DR. ALADDİN YAVAŞÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DRAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: EROL SAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: SEMAHAT ÖZDENSES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: YANIKÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: HORASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: MEHTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEŞMİNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DALYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: TANSEL
ÜMRANİYE
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: NÜKTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ALİCENAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DOĞRAMACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZÜLÜF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GÖKDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SEMERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TADIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AŞIK ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KIVILCIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: NADİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BİRİCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FERDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ARİF
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DEVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERGÜZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BABACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: UYGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DURUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEVSİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEFTUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KIRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOĞUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAYSİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SUSAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MÜŞTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEPECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TINAZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RAHMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: REGAİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCETEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİPER
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TAŞOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SELVİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EĞRİDUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MİHRAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FİTRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KINALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HOCA AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SUBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ABDULLAH AZAM
ÜSKÜDAR
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: EKİNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ESKİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: HUZUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TOMRUKAĞASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: CAN YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SELAM
BEDAŞ 30 TEMMUZ CUMA BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 4858336
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKARCA, AKIN, AKKOYUN, AKÇİÇEK, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4958316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES sk bölgelerinde 30/07/2021 09:30:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4747316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-706, G-708, G-746, G-747 sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4924316
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4722338
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., 67., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4749316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4722358
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1594., 1597., 1598., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4815317
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4815319
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 30/07/2021 03:30:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4818316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GENÇLİK, GEÇIT, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, HAYRAT, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SAADET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / YENİBOSNA MERKEZ mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, BOZKURT, DR.SADIK AHMET, FATİH, KANDİLLİ, KINALI, KOCATEPE 1, MİHRİBAN, ULUDAĞ, ÇORUH sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4599336
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 30/07/2021 00:05:00 - 30/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4599337
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 30/07/2021 02:00:00 - 30/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4599339
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, HİLMİ NAİLİ, KALE, KÖSE RAİF PAŞA, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // bölgelerinde 30/07/2021 04:00:00 - 30/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4660343
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah FENERTEPE sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660344
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah FENERTEPE, FETİHTEPE sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4660342
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 30/07/2021 00:01:00 - 30/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4656359
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, FERMAN, TEKDAL sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4227332
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 30/07/2021 00:00:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184197
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4603439
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, MENEKŞE, MİMAR SİNAN, OK, YENİYOL, ZÜMRÜTTAŞI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK, LARA sk bölgelerinde 30/07/2021 09:30:00 - 30/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4757324
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BUDAK sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4736320
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 220/1., AKSARAY, FATİH sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4696328
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1344., 1538. sk bölgelerinde 30/07/2021 00:00:00 - 30/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4742316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1959., 1960., 1961., 2070., 2128., 2130., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 30/07/2021 00:30:00 - 30/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4687627
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1299., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4846316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 4913317
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, BUKALİDEDE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 30/07/2021 20:00:00 - 30/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4691349
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLİZAR, HALDUN TANER, NADİDE sk bölgelerinde 30/07/2021 00:00:00 - 30/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4691350
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/07/2021 03:00:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4614376
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgelerinde 30/07/2021 01:00:00 - 30/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4614378
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DURU, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah OTO sk bölgelerinde 30/07/2021 03:00:00 - 30/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4730318
İSTANBUL, KAĞITHANE, Hamidiye mah., Haliç cad., dilaver sokak, bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4834316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah ALİM ÇIKMAZI, BAHTİYAR, GEMİ ÇIKMAZI, KÖPRÜ, NAMAZGAH, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI, ÇAYIRDERE, ÇELTİK, ÇEVRE ÇIKMAZI, ÇİÇEKLİ BAHÇE, İZCİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/07/2021 01:00:00 - 30/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670497
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah KARANFİL, POSTA YOLU sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4670493
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞLAR, NECİP PAŞA, TAN, ZARİF, ÇAM FISTIĞI, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4651343
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KILIÇ sk bölgelerinde 30/07/2021 09:30:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4936316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., KARÇİÇEĞİ, OYA ÇİÇEĞİ. sk bölgelerinde 30/07/2021 12:00:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4755316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, KÖKLÜ, SAKARYA, TERAKKİ, VEFAKAR sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4722318
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İLHAMİ, İNTİZAM, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4720321
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTINTAŞ, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, ESLEM, FAZİLET, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, MAYIS, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, OMUZDAŞ, ORUÇ, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, İNANÇ, ŞAMDAN sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4671880
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, HALKEVİ, MEVSİM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SİNEM, ŞARKI sk bölgelerinde 30/07/2021 10:00:00 - 30/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4895316
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 30/07/2021 10:30:00 - 30/07/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4635360
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2602. sk bölgelerinde 30/07/2021 00:05:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4635359
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 30/07/2021 00:05:00 - 30/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4632329
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1475., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1480., 1481., 1481/1., 1482., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 30/07/2021 09:00:00 - 30/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4832316
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 30/07/2021 12:00:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4835316
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 30/07/2021 12:00:00 - 30/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.