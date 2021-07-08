İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 8 Temmuz Perşembe? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul'da arıza ve bakım ve onarım nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bir çok mahalleyi etkileyen elektrik kesintileri yaşanmakta. Yağmur ve kapalı havanın etkisi ile elektrik kesintisinin ne zaman geleceği hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 8 Temmuz Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul planlı elektrik kesintileri...

AYEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 8 TEMMUZ PERŞEMBE

BEYKOZ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GARDENYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: OVA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ

ÇEKMEKÖY

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KARASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: GÜNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: AYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: KOÇULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DAĞ LALESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: ORKİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: HARMANALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: GAYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: ERDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: DERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOÇULLU - Sokak: ŞEHİT KAŞİF ARSLAN

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SUDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MENTEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OĞUZELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİM DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİLİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAZENİN

KADIKÖY

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: İĞRİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DEMET

KARTAL

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LAVANTA

PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YENİÇERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DELİ DUMRUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DR. GÜROL BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EKBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEYİT ONBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEVENCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜVARİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

TUZLA

12:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN

ÜMRANİYE

09:30 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÖMER FAİK ATAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: AYDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: DUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ABACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: FEVZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: FERSAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİLARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAĞIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEHİT SEYİT KUTUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KOZANDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SERAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: İLKKURŞUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÖKNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KARAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KONUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KURŞUNLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: NANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YELKENCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SİMGE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DEFİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KAŞMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TARÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KARALAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MELİSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEBNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DENİZSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT

ÜSKÜDAR

11:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: KÖROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MİMARSİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TİMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: DÖRDÜNCÜ MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: CAMİ YOLU (ÇAMLICA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ÇAMLICA DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: CİHANGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KALAMIŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: BAŞÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: EMNİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: KISIKLI BÜYÜK ÇAMLICA

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KİRAZLI

13:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜNALAN - Sokak: ÜNALAN

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MAVİ ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KORKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ŞEHİT AYŞE AYKAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ADAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MİLLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MUSTAFA DÜZGÜNMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: TÜYLÜOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKYILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKGÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: BARBAROSPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÇINARLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: DEREİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ATABEK

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ŞEHİT AYŞE AYKAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ADAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKGÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÇINARLIDERE

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ 8 TEMMUZ PERŞEMBE

ARNAVUTKÖY

NO: 4369351

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BOYALIK mah AKARCA, AKIN, AKÇİÇEK, ATAK, BOYALIK-BAKLALI, DAHİ, DURSUNKÖY-BOYALIK, ENDERUN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, MİLLET, NAZAR, PETEK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, TARIM, TELAĞACI, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4369348

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah HACI SALİM AĞA, SORGUN ÇIKMAZI, TELAĞACI, YUKARI sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396421

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4354470

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-678, G-682, G-693, G-725, G-733, G-734, G-738, G-754, G-755, G-770, G-814, G-817, G-836, G-865, G-897, G-924 sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396409

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4237717

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1233., 1234. sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4389366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1535., 1536., 1537., 1538., 1539.,1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 08-07-2021 11:00:00 - 08-07-2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4348419

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 08/07/2021 00:05:00 - 08/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348420

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 08/07/2021 02:00:00 - 08/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348421

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah LEYLAK ÇİÇEĞİ, NERGİS, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 08/07/2021 04:00:00 - 08/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4344387

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/07/2021 00:01:00 - 08/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345414

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 08/07/2021 00:01:00 - 08/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4344390

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 08/07/2021 00:01:00 - 08/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4359337

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 21., KARAKUZU, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4396323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, TUNA, ÜSTÜN sk / İSMET PAŞA mah MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4226392

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, AYVAZKAHYA, AYYILDIZ, BOSTANÜSTÜ DERE, DİLBER, FULYA DERESİ, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, NARDENK, NARDENK ARALIĞI, NURTANESİ, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, YILDIZ BOSTANI, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah MEHMET ALİ BEY sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, BESTE, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİLEK, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk / TÜRKALİ mah GAZİ REFİK, IHLAMURDERE, MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184161

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4346417

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 08/07/2021 00:30:00 - 08/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354453

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4399317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN, PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4398323

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354427

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TOPÇU, ÇANKAYA sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4377316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR, İSTANBUL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., 1021., 1022., 1023., 1051., 1052., 1055., 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 201., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 204., 2040., 2041., 2042., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2055., 2088., 2159., 2163., 2164., 2165., 2167., 2168., 2169., AHMET ZİYLAN, ATEŞPARE, BEKİR, GENÇTÜRK, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, KABAN, MEHMET AKİF ERSOY, ONBAŞI ÇIKMAZI, İZZET GÜRÇAY sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4370394

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah DOLMABAHÇE, VARAN, VİYANA, YALDIZ, YERYÜZÜ, YEŞİLLİK, İLGİLİ sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4348395

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah IŞIL ÇIKMAZI, MECİT, MELTEM, YOL ALTI sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354493

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAĞLAR, NENEHATUN, YENİ, ZERDE, İLYAS, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İREM, İŞTİRAK sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345484

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4345456

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 664., TUNA sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220351

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 440., 441., 442., 442/1., 443., 444., 445., 446., 447., 448., 451., 454., 489., 492., 493., 493/1., 497., 506., 510., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, PARK, ÇENGEL sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396420

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah HAKKI BAŞAR sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396324

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 859., 860., 861., 861/1., 862., KÖYİÇİ sk / HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLERYÜZ, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRIM sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4237117

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237118

İSTANBUL ESENYURT ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/07/2021 03:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354436

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 545., 546., 564. sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237771

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1549., 1550., 1551., 1555. sk 1543 SK. bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4355316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1624. sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396410

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 08/07/2021 13:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4325329

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, BURGAZ YOLU, DARI, EBRU, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KABAN, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OVACIK, PİRAMİT, TÜLAY, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4350352

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 3.ÇINAR, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SELVİ, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah ALTIN ORDU (ORDU) sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348328

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351353

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.MEHTAP, ABDULLAH AĞA , ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 08/07/2021 11:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345326

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah PATİKA sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.EREN, 1.HİLAL, 1.NUR, AKİŞ, GALİP ÖZGER, HALİM ULUTAŞ, KARAAHMET, OKUR, SAİT KÖKNAR, TANIŞ, TAVUSKUŞU, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , İNAN, ŞEVKİBEY CAMİİ, ŞEYH RAŞİT, ŞİFA YOKUŞU sk / TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, GÜNSAYAR, MEHMED RAŞİD EFENDİ, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ZİYA SONGÜLEN, ÖNDER, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU), SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348338

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BOĞAZİÇİ sk bölgelerinde 08/07/2021 13:30:00 - 08/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4305316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4343329

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 274., 275., 276., 277., 285., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 07/07/2021 16:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4343387

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, FERAH, SERHAT sk bölgelerinde 08/07/2021 00:05:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4343381

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHLAT, AKALAR, BAĞLAR, DOLUNAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEZA, KARASU, KAVAKLI, KÜÇÜKKÖY, SALİHPAŞA, VOLKAN sk bölgelerinde 08/07/2021 00:05:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4311326

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk / SANAYİ mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4311327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk bölgelerinde 08/07/2021 04:00:00 - 08/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4346405

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AYSU, GÖKDENİZ, KATİP, ZEMZEM sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4363317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKŞEMSETTİN, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, NAR, SAKİN, SERDAR, SORGUN, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4404319

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4404320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN sk bölgelerinde 08/07/2021 13:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4359338

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MUTLU sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4357351

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, GONCA, KENAN, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4348395

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah IŞIL ÇIKMAZI, MECİT, MELTEM, YOL ALTI sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354493

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAĞLAR, NENEHATUN, YENİ, ZERDE, İLYAS, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İREM, İŞTİRAK sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345484

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4345456

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 664., TUNA sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4220351

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 440., 441., 442., 442/1., 443., 444., 445., 446., 447., 448., 451., 454., 489., 492., 493., 493/1., 497., 506., 510., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, PARK, ÇENGEL sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396420

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah HAKKI BAŞAR sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396324

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 859., 860., 861., 861/1., 862., KÖYİÇİ sk / HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLERYÜZ, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRIM sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4237117

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237118

İSTANBUL ESENYURT ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/07/2021 03:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354436

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 545., 546., 564. sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237771

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1549., 1550., 1551., 1555. sk 1543 SK. bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4355316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1624. sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396410

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 08/07/2021 13:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4325329

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, BURGAZ YOLU, DARI, EBRU, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KABAN, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OVACIK, PİRAMİT, TÜLAY, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4350352

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 3.ÇINAR, BURCU, CENNET, DAĞARCIK, GÜRSEL, KÖKNAR, LETAYİF, MARMARA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK, RÜZGARLI, SELVİ, SUNGUR, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah ALTIN ORDU (ORDU) sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348328

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351353

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.MEHTAP, ABDULLAH AĞA , ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 08/07/2021 11:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345326

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah PATİKA sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.EREN, 1.HİLAL, 1.NUR, AKİŞ, GALİP ÖZGER, HALİM ULUTAŞ, KARAAHMET, OKUR, SAİT KÖKNAR, TANIŞ, TAVUSKUŞU, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , İNAN, ŞEVKİBEY CAMİİ, ŞEYH RAŞİT, ŞİFA YOKUŞU sk / TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, GÜNSAYAR, MEHMED RAŞİD EFENDİ, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ZİYA SONGÜLEN, ÖNDER, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU), SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348338

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BOĞAZİÇİ sk bölgelerinde 08/07/2021 13:30:00 - 08/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4305316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4343329

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 274., 275., 276., 277., 285., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 07/07/2021 16:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4343387

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, FERAH, SERHAT sk bölgelerinde 08/07/2021 00:05:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4343381

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHLAT, AKALAR, BAĞLAR, DOLUNAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEZA, KARASU, KAVAKLI, KÜÇÜKKÖY, SALİHPAŞA, VOLKAN sk bölgelerinde 08/07/2021 00:05:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4311326

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk / SANAYİ mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 08/07/2021 00:00:00 - 08/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4311327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk bölgelerinde 08/07/2021 04:00:00 - 08/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4346405

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AYSU, GÖKDENİZ, KATİP, ZEMZEM sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4363317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKŞEMSETTİN, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, NAR, SAKİN, SERDAR, SORGUN, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4404319

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4404320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN sk bölgelerinde 08/07/2021 13:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4359338

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MUTLU sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4357351

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, GONCA, KENAN, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4378633

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, PERİ, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ANIL, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARAJ, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, DURSUN FAKİH, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KISA ÇAMLIK, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, LALE BAHÇESİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, PELİKAN, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÜÇTUĞLU, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk / YENİ mah ARALIK, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞA BAYIRI, BALA HATUN OKULU, BAŞKENT ÇIKMAZI, DALGIÇLAR, ERLER ÇIKMAZI, GÖZLEM ÇIKMAZI, HAVANTEPE , HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARAÇAM, KARDEŞ, KORUK, KUZEY, MARTI, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, SEMA ÇIKMAZI, TELLİ, YONCALAR, ZÜMRÜT, ZİRVE, ÇAYIRDİKEN, ÖMÜR, ÖZENGİ AĞASI, ÖZLEM sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4350335

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / BÜYÜKDERE mah sk / CUMHURİYET mah sk / DARÜŞŞAFAKA mah sk / FERAHEVLER mah sk / HUZUR mah sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah sk / KEMER mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / KİREÇBURNU mah sk / MASLAK mah sk / MERKEZ mah sk / PINAR mah sk / POLİGON mah sk / PTT EVLERİ mah sk / REŞİTPAŞA mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİKÖY mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk / ÇAMLITEPE mah sk / ÇAYIRBAŞI mah sk / İSTİNYE mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah sk bölgelerinde 08/07/2021 02:00:00 - 08/07/2021 02:45:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4338348

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah EMİRGAN KORU sk / REŞİTPAŞA mah BAYRAM, EMİRGAN KORU, SALİHBEY, SEZAİBEY, TUNCAY ARTUN sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4338350

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, TUNCA, ÖNCELER sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354348

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AMBER ÇIKMAZI, BAHRİYELİ, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KÖYBAŞI, YARIŞ, YENİ BOSTAN, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 08/07/2021 09:29:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4403319

ISTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4403317

İSTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4403316

İSTANBUL SARIYER ilce -KUMKÖY mah sk / USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4379343

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 08/07/2021 01:00:00 - 08/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP sk / SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4367316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 08/07/2021 09:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351385

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, MUHAREBE, TAŞÇI, İHTİYAÇ sk bölgelerinde 08/07/2021 10:00:00 - 08/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4386323

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4386324

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 08/07/2021 12:00:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4381375

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/44., G/45. sk bölgelerinde 08/07/2021 02:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4381378

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38., 38/2., 73/3., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 08/07/2021 02:00:00 - 08/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4406374

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 08/07/2021 09:30:00 - 08/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.