Atletico Madrid 1–1 Manchester United | Maç sonucu, özetiBenfica 2–2 Ajax | Maç sonucu, özetiRusya'nın Ukrayna'ya işgali başladı! İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçlerinin karşılaştırılması...BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 24 Şubat 2022 Bağcılar, Küçükçekmece, Güngören ilçelerinde elektrik kesintileri devam edecek mi?Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 24 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama24 Şubat 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıResmi Gazete'de bugün (24.02.2022) | 24 Şubat 2022 Resmi Gazete kararlarıDüver ne demek, TDK'ya göre Düver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteorolojiden dikkat çeken uyarı: Şiddetli yağışlar sel ve su baskına neden olabilir! Birçok bölge risk altında! Hava bugün nasıl olacak 24 Şubat 2022 Perşembe?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 24 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 24 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Anadolu yakasında 24 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki hangi ilçelerde elektrikler gidecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 24 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ 24 Şubat 2022 elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da 24 Şubat'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? sorularıyla vatandaşların arattığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.

AYEDAŞ 24 ŞUBAT PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ayedaş harita üzerinden bölgesel elektrik kesintilerini gösterme metoduna gitmiştir. İstenilen ilçe ve mahallelerin yeri harita üzerinden seçilerek görülebilmektedir.

AYEDAŞ ANLIK VE PLANLI KESİNTİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT