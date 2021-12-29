28 aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1101101823 yaşındaki kız çocuğunun kahreden ölümü! Babası farketmedi, aracın arka kapısından düşerek hayatını kaybetti!Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı! Fiyatlar yeniden zirveyi zorluyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları29 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Müteharrik ne demek, TDK'ya göre Müteharrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?29 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 29 Aralık 2021 elektrik kesintisi sorgulamaBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 29 Aralık 2021 Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçeleri bugün karanlığa mı gömülecek?Twitter'da gündem olan "Seks hikayeleri" nedir? Seks tuzağı nedir Adnan Oktar?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 29 Aralık 2021 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 29 Aralık 2021 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Anadolu yakasında 29 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki hangi ilçelerde elektrikler gidecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 29 Aralık 2021 elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ 29 Aralık 2021 elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da 29 Aralık'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? sorularıyla vatandaşların arattığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.

AYEDAŞ 29 ARALIK ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ayedaş harita üzerinden bölgesel elektrik kesintilerini gösterme metoduna gitmiştir. İstenilen ilçe ve mahallelerin yeri harita üzerinden seçilerek görülebilmektedir.

AYEDAŞ ANLIK VE PLANLI KESİNTİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT