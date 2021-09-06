İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ - BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 6 Eylül 2021?
AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 6 Eylül 2021? sorusuyla aratıp gerçekleşecek elektrik kesintilerini sorgulattığı bu konuyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...
İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 6 Eylül 2021? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.
AYEDAŞ 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ
ATAŞEHİR
10:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DİKİLİTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SİVRİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANLI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SU YOLCU MEHMET EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUKADDER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DALGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEYKÖY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMANSIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERGEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AKLIEREN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARTALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PROF.ARMAĞAN ÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTAN TÜCCARI
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MÜRVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İĞDEAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORSÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İNCİRAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKDUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÜMBÜL
MALTEPE
09:00 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: FURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞEMS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EBABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MEKTEPLİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: EVİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ŞANTİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GRUP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK
PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EFTELYA
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜLDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YÜREKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SOSYAL
SULTANBEYLİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SARIGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SURE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ANTALYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: RİSALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALUCRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BEŞER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MIZRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİLLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEVECEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NEŞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAŞKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HACERÜL ESVED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANTALYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ABDULKADİR UDEH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKİRDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PIRLANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AŞURE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AHMEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANTALYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SETTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KALELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GEBZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: HANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İKLİM
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İZTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SARIKIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EDİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YÜCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MOLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NURKAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAŞÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HACERÜL ESVED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HAKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EYYUBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKİRDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İKİPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN
TUZLA
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BALIKÇILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEMENZAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ARIKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞAHİDE
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YONCA
ÜMRANİYE
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: LATİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASLANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BAHÇECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: 29 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: PARILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ALTINTAŞ
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
BEDAŞ 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 6739318
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, GÖKTÜRK, GÜLPERİ, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, ORHANİYE, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜREYYAPAŞA, TERİM, VEDAT, YÜCETEPE, ŞİİR sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, AŞURE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİYET, MODERN, PEKER, SAADET, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 06/09/2021 10:30:00 - 06/09/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749339
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KERVANSARAY, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749343
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 707. sk bölgelerinde 06/09/2021 14:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6710336
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, ÜNER sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6712316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 06/09/2021 13:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6703325
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700407
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk bölgelerinde 06/09/2021 03:30:00 - 06/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6679316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739343
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6681316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6692316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 759., 761., 766., 771. sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 6682316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746452
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah AKIN, CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746454
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746358
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, MİSKET, TEZER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746360
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 11:30:00 - 06/09/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749371
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 13:30:00 - 06/09/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 6665358
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, HALKÇI, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, TAŞEVLER, TÜRKÇÜ, YAKUT sk / ZUHURATBABA mah GENÇLER sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 6685316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ULUS sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6694316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FETİH, ÇARŞI sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SAKİN, SERT, ULUBATLI, ŞAFAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749334
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6689316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6686316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AK, BÜYÜK MARMARA, EMEK, KARA ÇIKMAZI, KÜÇÜK SÖĞÜT, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6699316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6747341
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 06/09/2021 17:00:00 - 06/09/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 6625336
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KAZIM KARABEKİR, SÜMER sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6711316
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 6523324
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BEDRETTİN CAMİ, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, HAVUZ, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 6575319
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİEFENDİOĞLU, ASUDE 1, ATA, BUSE, BİLGE, D-100 KARAYOLU, DOĞAN 3, EFECAN, FAZIL, HAKAN 1, KAPTAN, KAYNAK, KONAK, MODA, SEDİR, SENELİK, VEYSEL KARANİ, ÖRNEK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 6741326
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLI, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6741320
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ÇAMLIEVLER, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746476
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 6691316
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 246., 256., 257., 257/1., HAMİDİYE sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6698316
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 49., 52., ATATÜRK sk / NAMIK KEMAL mah 39. sk / YAVUZ SELİM mah MELTEM sk bölgelerinde 06/09/2021 14:00:00 - 06/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 6646331
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 676., 683., 687., 688., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745348
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1225. sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748351
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 411., 412., 413., MANDIRA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748363
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah 1890., 1892. sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6620316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745353
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1357., 1359., 1369., 1371. sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 6642324
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah PATİKA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6747340
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİİ KEBİR, EYÜP İSKELE, FESHANE, HASAN HÜSNÜPAŞA, KALENDER HANE, KIZIL DEĞİRMEN, KIZILMESCİT sk / NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, EYÜP SULTAN, FESHANE, HZ. HALİD, KAHRAMAN, KIZIL DEĞİRMEN , SELAHİ MEHMETBEY, SETLİ, SOFULAR YOKUŞU, YAVEDUT, ZALPAŞA, ZEKAİDEDE sk / İSLAMBEY mah BALCI YOKUŞU, DURAK, EYÜP SULTAN, HZ. HALİD, KALENDER HANE , ZEKAİDEDE sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6712319
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MARTI, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, EBRU, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, OVACIK sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 6700392
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 6730443
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1190., CEBECİ sk / KARADENİZ mah 1103/1. sk / YENİ MAHALLE mah 542/1., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 6648317
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6648325
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6704321
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 06/09/2021 01:00:00 - 06/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746545
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, NURCAN, REZAKİ, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, TUNA, ÖZALP, ŞAHİKA, ŞENCAN, ŞENER sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739377
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVUR sk bölgelerinde 06/09/2021 18:30:00 - 06/09/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 6702320
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BİLİM, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELÇUK, TESTİ, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749372
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6702324
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749364
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR sk / YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 06/09/2021 16:00:00 - 06/09/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 6720342
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214., ESKİ BAĞLAR, FIRIN, GAMZE, GÖKMEN, GÖKTUĞ, MAHMUTBEY, MALKOÇOĞLU, MAVİÇAM, SARIÇAM sk bölgelerinde 06/09/2021 00:01:00 - 06/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6720334
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:01:00 - 06/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6662330
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah HALKALI İSTASYON sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6664316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6536869
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, DİKMEN, DİNAR, DİVAN, MENEKŞE, SELÇUK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6664389
İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749344
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, BESTEGÜL, BEZİRGAN, BULGUR, GÜMÜŞDERE, HATİP, MARANGOZ, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, UZUNOLUK, YÖRÜK, ÖZEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 6726356
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAHARAT, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, SADABAT, SEVENLER, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749385
İSTANBUL SİLİVRİ ilçesi Sultanköy Mah. omurtak caddesi bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 6648349
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 06/09/2021 00:05:00 - 06/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6648352
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:05:00 - 06/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6730442
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2381/1., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/2., 2387., 2388/3., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 6592337
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6747342
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 06/09/2021 21:00:00 - 06/09/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
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