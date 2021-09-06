İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ - BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 6 Eylül 2021?

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 6 Eylül 2021? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.

AYEDAŞ 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

ATAŞEHİR

10:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SİVRİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANLI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: SU YOLCU MEHMET EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MUKADDER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DALGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MERMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEYKÖY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DUMANSIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERGEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AKLIEREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARTALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PROF.ARMAĞAN ÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTAN TÜCCARI

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MÜRVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: FESLEĞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İĞDEAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: MORSÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: İNCİRAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AKDUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: SÜMBÜL

09:00 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: FURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SONBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞEMS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EBABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MEKTEPLİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: EVİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ŞANTİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GRUP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK

PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EFTELYA

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜLDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YÜREKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SOSYAL

SULTANBEYLİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SARIGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SURE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ANTALYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: RİSALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALUCRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BEŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MIZRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİLLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEVECEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NEŞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAŞKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HACERÜL ESVED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANTALYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ABDULKADİR UDEH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKİRDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PIRLANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AŞURE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AHMEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANTALYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SETTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KALELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GEBZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: HANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İKLİM

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İZTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SARIKIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EDİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YÜCEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MOLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NURKAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAŞÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HACERÜL ESVED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HAKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EYYUBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKİRDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CİHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İKİPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARAHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: BALIKÇILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: AVNİ ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ULUBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ÇEMENZAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ARIKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: REZENE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: ŞAHİDE

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YONCA

ÜMRANİYE

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: LATİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASLANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BAHÇECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: 29 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: PARILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ALTINTAŞ

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEKİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

BEDAŞ, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 6739318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, GÖKTÜRK, GÜLPERİ, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, ORHANİYE, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜREYYAPAŞA, TERİM, VEDAT, YÜCETEPE, ŞİİR sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, AŞURE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİYET, MODERN, PEKER, SAADET, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 06/09/2021 10:30:00 - 06/09/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749339

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KERVANSARAY, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749343

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 707. sk bölgelerinde 06/09/2021 14:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6710336

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, ÜNER sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6712316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 06/09/2021 13:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6703325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700407

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk bölgelerinde 06/09/2021 03:30:00 - 06/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6679316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6681316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6692316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 759., 761., 766., 771. sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6682316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746452

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah AKIN, CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746454

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746358

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, MİSKET, TEZER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 11:30:00 - 06/09/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749371

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 13:30:00 - 06/09/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 6665358

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, HALKÇI, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, TAŞEVLER, TÜRKÇÜ, YAKUT sk / ZUHURATBABA mah GENÇLER sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 6685316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ULUS sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6694316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah FETİH, ÇARŞI sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SAKİN, SERT, ULUBATLI, ŞAFAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749334

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6689316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6686316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AK, BÜYÜK MARMARA, EMEK, KARA ÇIKMAZI, KÜÇÜK SÖĞÜT, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6699316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6747341

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, SİLAHTARAĞA, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 06/09/2021 17:00:00 - 06/09/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6625336

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KAZIM KARABEKİR, SÜMER sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6711316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6523324

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BEDRETTİN CAMİ, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, HAVUZ, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6575319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİEFENDİOĞLU, ASUDE 1, ATA, BUSE, BİLGE, D-100 KARAYOLU, DOĞAN 3, EFECAN, FAZIL, HAKAN 1, KAPTAN, KAYNAK, KONAK, MODA, SEDİR, SENELİK, VEYSEL KARANİ, ÖRNEK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6741326

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLI, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6741320

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ÇAMLIEVLER, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746476

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6691316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 246., 256., 257., 257/1., HAMİDİYE sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6698316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 49., 52., ATATÜRK sk / NAMIK KEMAL mah 39. sk / YAVUZ SELİM mah MELTEM sk bölgelerinde 06/09/2021 14:00:00 - 06/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6646331

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 676., 683., 687., 688., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745348

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1225. sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748351

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 410., 411., 412., 413., MANDIRA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748363

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah 1890., 1892. sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6620316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745353

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1357., 1359., 1369., 1371. sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6642324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah PATİKA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6747340

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİİ KEBİR, EYÜP İSKELE, FESHANE, HASAN HÜSNÜPAŞA, KALENDER HANE, KIZIL DEĞİRMEN, KIZILMESCİT sk / NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, EYÜP SULTAN, FESHANE, HZ. HALİD, KAHRAMAN, KIZIL DEĞİRMEN , SELAHİ MEHMETBEY, SETLİ, SOFULAR YOKUŞU, YAVEDUT, ZALPAŞA, ZEKAİDEDE sk / İSLAMBEY mah BALCI YOKUŞU, DURAK, EYÜP SULTAN, HZ. HALİD, KALENDER HANE , ZEKAİDEDE sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6712319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MARTI, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, EBRU, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, OVACIK sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6700392

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 6730443

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1190., CEBECİ sk / KARADENİZ mah 1103/1. sk / YENİ MAHALLE mah 542/1., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 06/09/2021 11:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6648317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6648325

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6704321

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 06/09/2021 01:00:00 - 06/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746545

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, NURCAN, REZAKİ, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, TUNA, ÖZALP, ŞAHİKA, ŞENCAN, ŞENER sk bölgelerinde 06/09/2021 12:00:00 - 06/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739377

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVUR sk bölgelerinde 06/09/2021 18:30:00 - 06/09/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6702320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BİLİM, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELÇUK, TESTİ, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749372

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6702324

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749364

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR sk / YEŞİLCE mah AYDINLAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 06/09/2021 16:00:00 - 06/09/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 6720342

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214., ESKİ BAĞLAR, FIRIN, GAMZE, GÖKMEN, GÖKTUĞ, MAHMUTBEY, MALKOÇOĞLU, MAVİÇAM, SARIÇAM sk bölgelerinde 06/09/2021 00:01:00 - 06/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6720334

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:01:00 - 06/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6662330

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah HALKALI İSTASYON sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6664316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6536869

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, DİKMEN, DİNAR, DİVAN, MENEKŞE, SELÇUK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6664389

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749344

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, BESTEGÜL, BEZİRGAN, BULGUR, GÜMÜŞDERE, HATİP, MARANGOZ, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, UZUNOLUK, YÖRÜK, ÖZEN, ŞUBAT sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 6726356

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAHARAT, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, SADABAT, SEVENLER, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749385

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesi Sultanköy Mah. omurtak caddesi bölgelerinde 06/09/2021 10:00:00 - 06/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 6648349

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 06/09/2021 00:05:00 - 06/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6648352

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:05:00 - 06/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6730442

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2381/1., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/2., 2387., 2388/3., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 6592337

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 06/09/2021 00:00:00 - 06/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6747342

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 06/09/2021 21:00:00 - 06/09/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.