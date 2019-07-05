İstanbul Emniyeti'nde 2019 atamaları belli oldu
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı.
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 2 bin 62 polisin başka illere tayini çıkarken, çeşitli illerde görev yapan bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, her yıl Mayıs-Haziran ayları arasında açıklanması gereken genel atama sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.
2 BİN 62 KİŞİ GİTTİ, BİN 412 KİŞİ GELDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Polis Memuru, Başpolis, Kıdemli Başpolis, Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiser rütbelerinde görev yapan emniyet personellerinden toplam 2 bin 62 kişi diğer illere tayin olurken, çeşitli illerde görev yapan bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.
DHA
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