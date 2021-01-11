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  3. İstanbul Emniyet'inden çıplak arama iddialarına ispatlı yanıt!

İstanbul Emniyet'inden çıplak arama iddialarına ispatlı yanıt!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen öğrencilerin gözaltına alınmasını ardından 'sorgu esnasında çıplan arandıkları' iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cevap geldi. O anların videosunu paylaşan Emniyet yetkilileri, iddiaların doğru olmadığını ispatladı.

İstanbul Emniyeti, Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler ile ilgili gözaltı işlemi esnasında yaşandığı ileri sürülen "çıplak arama" iddialarına görüntülerle cevap verdi. Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde, zanlıların emniyet yerleşkesindeki gözaltı durumu yer alırken, iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

Çıplak arama iddialarının hedefindeki İstanbul Emniyeti'nden kamuoyuna videolu duyuru geldi. Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler ile ilgili gözaltı işlemi esnasında E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, iddiaların video görüntülerle çürütüldüğü kaydedildi.

İstanbul Emniyet'inden çıplak arama iddialarına ispatlı yanıt!

"KAMERA KAYITLARI TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şöyle: "04.01.2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

İstanbul Emniyet'inden çıplak arama iddialarına ispatlı yanıt!

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulmuştur. Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır.

İstanbul Emniyet'inden çıplak arama iddialarına ispatlı yanıt!

Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır".

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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