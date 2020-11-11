İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları şu sıralar internetten çokça bakılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

İSTANBUL ENERJİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ YÜKSEL YALÇIN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

50 yaşında olan Yüksel Yalçın, 1970 Gümüşhane doğumlu, YTÜ 1991 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Evli 3 çocuk babasıdır. 2003 yılında İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Halen aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Profesyonel iş yaşamına Elopar AŞ’de Kalite Müdürü olarak başladı. Son 28 yıl boyunca Öztiryakiler AŞ.’de çeşitli görevlerde bulundu. Stratejik Yönetim Sistemleri, Ar-Ge Merkezi Uygulamaları, Elektrikli ve Gazlı Sisteler Laboratuar Kurulumları, Turquality Uygulamaları, Finans Yönetimi ve Mali İşler konularında uzmanlık kazandı.

Yalçın, Çeşitli üniversitelerde “Üniversite-Sanayi İş Birliği/İş Modeli”, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) “İş Mükemmelliği Uygulamaları”, “Belçika’da Küresel Firmalarda Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” konularında sunuşlar yaptı. 1998 yılından bu yana üye olduğu Türk Mühendisler Birliği’nde Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyelikleri yapan Yalçın, halen birçok STK’da aktif görevler yürütmektedir.

MEHMET ASLAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Halen İSTANBUL ENERJİ AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, 1966 yılında Almanya’nın Braunschweig şehrinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1989 – 1992 yılları arasında FSM Köprüsü Çevre Yolları ve Edirne – Kınalı Otoyolu inşaatları gibi döneminin önde gelen projelerinde mühendis olarak başladı.