İSTANBUL - ERDOĞAN YASSIADA'YI HAVADAN İNCELEDİ
Erdoğan, Sancaktepe'den Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı havadan inceledi.
Erdoğan, Sancaktepe'den Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.
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-Yassıada inceleme
Kaynak: DHA
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