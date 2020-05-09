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İSTANBUL - ERDOĞAN YASSIADA'YI HAVADAN İNCELEDİ

Erdoğan, Sancaktepe'den Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

İSTANBUL - ERDOĞAN YASSIADA'YI HAVADAN İNCELEDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı havadan inceledi.

Erdoğan, Sancaktepe'den Atatürk Havalimanı'na geçerken, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi.

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-Yassıada inceleme

Kaynak: DHA




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