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  3. İSTANBUL- ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA 

İSTANBUL- ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA 

ESENLER'de banka şubesine gelen şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu.

İSTANBUL- ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA 

- SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADI

ESENLER'de banka şubesine gelen şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçan şüpheliyi sokakta vatandaşlar durdurdu. Vatandaşların yakaladığı, şüpheli etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Soyguncunun görüntüsü

-Bankadan çıkışı

-Vatandaşların peşinden koşması

-Silahını düşermesi

-Soyguncuyu dövmeleri

-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA

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