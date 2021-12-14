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  3. İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, asansörde yalnız kaldığı kadına tecavüz girişiminde bulundu. Asansörde bulunan kamera görüntüleri genç kadının olay anında yaşadığı korku dolu anları gözler önüne sererken şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu

Alınan bilgilere göre olay 11 Aralık Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında  Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Tacizci A.A. bir kadını takip ettikten sonra rezidansa girdiğini görünce çitlerden atlayarak içeri girdi.

KAMERANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra kadınla beraber aynı asansöre binen şüpheli, içeride bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra kadını taciz etmeye başladı. Daha sonra kadını yere düşürdükten sonra tecavüz girişiminde bulundu. Kadının kendisine direnmesinin ardından panikleyen A.A. kadına tekme attıktan sonra asansörden inerek kaçtı. Olayın şokunu atlatan mağdur kadın ise durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik, kadını evine götürdükten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

 

BİR KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yapılan inceleme sonrası şüpheli A.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu şüphelinin geçtiğimiz yıl bir kız çocuğun taciz girişiminde bulunduğu ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürürken yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin kadına tecavüz girişimi ve mağdur kadının direnmesi kameralara yansıdı. 

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu İstanbul Esenyurt'ta bir kadının korku dolu anlar! Takip ettiği kadına asansörde tecavüz girişiminde bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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