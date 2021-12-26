İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç olay: 17. kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Karim Alkappari, borçları yüzünden bir binanın 17'nci katından atlayarak yaşamını sonlandırdı.
Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Talatpaşa Mahallesi 1069 Sokak'ta bulunan bir sitede gerçekleşti.
Saat 18.00'de meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; ilçede esnaflık yapan yabancı uyruklu Karim Alkappari isimli adam borçları yüzünden sinir krizi geçirdi.
BORÇLARI YÜZÜNDEN SİNİR KRİZİ GEÇİREN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS İNTİHAR ETTİ
Alkappari, bir binanın 17. katından atladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Alkappari'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.