İSTANBUL-ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

ESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven uzatarak, tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kurtarma çalışmaları

Kaynak: DHA