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  3. İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

İstanbul Etiler'de Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırdığı Denise Morra isimli kadının kulağı koptu. Dört kez ameliyat olan ve uzuv kaybı yaşayan kadın köpeğin sahibinden şikayetçi olurken köpeğin ağızlıksız olarak gezdirildiği belirtildi.

İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

Alınan bilgilere göre olay 31 Ekim 2019 tarihinde meydana geldi. Sabah'ın haberine göre  Denise Morra isimli kadın evinin bulunduğu mahallede yürüdüğü sırada aynı mahallede ikamet eden Gökhan Beder'in gezdirdiği Amerikan Akita cinsi köpek, iddiaya göre genç kadın evine girerken aniden saldırdı.

İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

KULAĞINI KOPARDI, 4 KEZ AMELİYAT OLDU

Ağızlığın takılı olmadığı köpekle uzun süre mücadele eden kadını yere savuran köpek, kulağını kopardı. 

Hastaneye kaldırılan kadın 4 kez ameliyat oldu aylarca süren tedavi sonrası kopan kulağı estetik dikişle dikildi. Uzuv kaybı yaşayan Morra, köpeğinden sahibinden şikayetçi oldu. 

İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

ADLİ TIP RAPOR SUNDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu, genç kadının yaşadığı olaydaki yaralanmanın  kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığını ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı belirten bir rapor sundu.

İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

"AĞIZLIK BULUNSAYDI OLAYIN YAŞANMAYACAĞI ORTADADIR"

Köpeğin asıl sahibinin Ali Irmak olduğu, Gökhan Beder'in ise olayın yaşandığı anda köpeği gezdirdiği belirlendi. İki yıldır devam eden soruşturma hakkında konuşan Denise Morra'nın avukatı Haldun Ergun hukuki süreçle ilgili şunları söyledi:

"Soruşturmada, köpeğin ağızlıkla gezdirilme zorunluluğu olup olmadığı hususunda da Cumhuriyet Savcılığınca herhangi bir inceleme yapılmamış, hatta bu durumun Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilebileceği tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir.

Kabahatler Kanunu kapsamında olsa bile tarafımızca belirtilen husus, Savcılık tarafından bu konuda herhangi bir inceleme ya da araştırma yapılmamasıdır. Zira olaya ilişkin kamera görüntülerinden, olayın sadece birkaç saniye içinde gerçekleştiği göz önüne alınırsa, eğer köpekte gezdirilme esnasında ağızlık bulunsaydı söz konusu olayın da yaşanmayacağı ortadadır" 

İstanbul Etiler'de dehşete düşüren olay! Ağızlıksız köpek saldırdığı genç kadının kulağını kopardı

Tayfun Altuntaş
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