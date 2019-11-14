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  3. İSTANBUL - EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

İSTANBUL - EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)

Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

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Kaynak: DHA

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