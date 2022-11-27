İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!

Günlerdir medyada yer alan sokak köpekleri dehşetini bu sefer de İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk yaşadı. 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği Pitbull tarafından saldırıya uğradı.

KÖPEĞİ ÇELME TAKARAK DURDURDULAR

Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

Haberin Devamı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.