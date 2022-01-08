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İstanbul Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! İki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! İki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne çarptıktan sonra refüje girdi. 

Kazada arkadan çarpan otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.

İstanbul Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! İki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis,  itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! İki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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