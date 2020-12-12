İstanbul Fatih'te iğrenç olay! Berber, 15 yaşındaki çocuğu taciz etti

Türkiye önemli sorunlarından olan taciz olaylarına bir yenisi eklendi. Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre olay geçtiğimiz aylarda Fatih ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki A.T. açık bulduğu bir kuaföre bularak saçlarını kestirmek istedi. Berber talebini kabul ettiği küçük çocuğa birde cilt bakımı yapmayı önerdi.

KREM SÜRME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

İddiaya göre 29 yaşındaki berber U.B., küçük çocuğa krem sürme bahanesiyle üzerini çıkarttırdı ve tacizde bulunmaya başladı. Kuaför sahibinin kendisine farklı niyette davrandığını anlayan A.T., kendisini öpen U.B.'yi itip koşarak berberden uzaklaştı.

ÜSTÜ KİRLENMESİN DİYE KIYAFETLERİNİ ÇIKARTTIRDI

Olayın şokunu atlayan A.T. kuaförde yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesinin ihbarı ve küçük çocuğun ifadesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan berber, çocuğu taciz etmediğini maske yapmak için krem kullandığını, üzerinin kirlenmemesi için tişörtünü çıkarttırdığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda berber U.B., hakkında 'Çocuğunu Cinsel İstismarı' suçundan iddianame düzenledi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede küçük çocuğun berbere iftira atmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığını ve berberin 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği sırada sarılarak öpmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. 15 yıla kadar hapsi istenen sapık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.