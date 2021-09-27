İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz söylentisi! 4 istifa gerçekleşti

24 yaşındaki Dilacan Ö., Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıfta okumaktaydı. 16 Ağustos tarihinde, İstanbul Filarmoni Derneği’nin (İFD) yeni yayınlanacağı müzik dergisinin editörü olarak iş başı yaptı. Dilacan’ın iddia ettiğine göre daha önce tanışıklığı olduğu evli ve 3 çocuk babası Dernek Başkanı Atilla Tuna tarafından tacize uğradı. Yaşanan olay üzerine Dilacan işten ayrılırken, Atilla Tuna’yı cinsel saldırı’ suçundan şikayet etti.

SON OLARAK ASANSÖRDE SIKIŞTIRMA

Dilacan şahısla dernek nedeniyle daha önceden tanışıklığı olduğunu bu yüzden de başta ona güvendiğini belirtti. Her fırsatta kendisine diğer çalışanlardan daha güzel olduğunu belirtmeye başladığını ve sonra dokunmalar ve sarılmalar ile devam ettiğini söyledi.

Son olarak asansörde sıkıştırıldığını ve durumdan rahatsız olduğumu belirttikten sonra da iş yetkinliklerini eleştirmeye başladığını ifade etti.

HER ŞEYİNE KARIŞABİLİR

Erkek arkadaş ve arkadaşlarını hayatından çıkarabilecek seviyede her şeyine karışacağını bildirdiğini, adet döngüsünü bilecek kadar tam teslimiyet istediğini ve ancak bu şartlarda çalışabileceğini söyledi.

“Evlilik, nişanlılık, çocuk lafı dahi duymak istemiyorum, zaten evlilik hayalleri kuran bir genç kızsan seninle asla çalışamayız” gibi sözler sarf ettiğini aktardı.

Kendisine bunları kabul etmediğini ama işe devam etmek istediğini söylediğinde ise “Ya hep, ya hiç” cevabını aldığını belirtti. Durumu yönetim kuruluna ilettiğinde ise Atilla Tuna tarafından işten çıkarıldığına dair mesaj aldığını vurguladı.

YÖNETİM KURULUNDAN 4 İSTİFA

Bu yaşananların ardından İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin istifa kararı aldılar.

Taciz iddiasının yönetim kurulu toplantısında konuşulduğu açıklandı. Yapılan toplantıda alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda Atilla Tuna’nın istifası istendiği, başkanlık yetkileri elinden alındığı ve başkan vekiline devredildiği söylendi.

Fakat daha sonra yaşanan gelişmeler ışığında bu karara ilişkili kişilerin uymadığı görüldüğü belirtildi. Bu noktada yönetim kurulu konunun yargıya taşınması gerektiğini söyleyerek tavsiyede bulundu ve karara uygun olarak da istifa ettiklerini bildirdiler.