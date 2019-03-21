 İSTANBUL - FRANSIZ MAYIN GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Fransa donanmasına ait mayın avlama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Fransa donanmasına ait M 653 Borda numaralı "FS Capricorne" dün Çanakkale Boğazından geçerek Marmara Denizine açılmıştı. Bugün saat 10.15 sıralarında boğaza giren mayın gemisine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Fransız askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin ağır silahların başında nöbet tuttuğu görülürken bazı askerler de Boğaz'ı izledi. 45 mürettebatı bulunan mayın gemisi yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Fransız mayın gemisinden genel ve yakı detaylar

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Gemideki silahlardan detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Mayın gemisinin FSM Köprüsünün altından geçişi

-Geminin gidişi

DHA