İstanbul Gayrettepe'de trafo patladı!
İstanbul Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezi yakınlarında trafo patlaması meydana geldi. Çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamanın şiddeti de cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
İstanbul Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinin yakınlarında bir trafo da henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü patlama gerçekleşti. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği patlamanın görüntüleri ise kameralara yansıdı.
Şok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos aktüel indirimlerini kaçırmayın!
İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti
Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu
Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı
28 Temmuz 2020 Salı 14:54
Benzer Videolar