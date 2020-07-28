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  3. İstanbul Gayrettepe'de trafo patladı!

İstanbul Gayrettepe'de trafo patladı!

İstanbul Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezi yakınlarında trafo patlaması meydana geldi. Çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamanın şiddeti de cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinin yakınlarında bir trafo da henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü patlama gerçekleşti. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği patlamanın görüntüleri ise kameralara yansıdı.

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28 Temmuz 2020 Salı 14:54
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