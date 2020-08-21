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  3. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir hastanenin duvarında çökme meydana geldi!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir hastanenin duvarında çökme meydana geldi!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken olay yerine gelen polis ise çevrede güvenlik önlemlerini aldı. Olayda 1 kişi yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nde meydana gelen olayda hastanenin acil servisinin tavan çöktü. Çökme sonucu yaralanan bir kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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21 Ağustos 2020 Cuma 12:33
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