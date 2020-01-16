İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ (1)

İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ (1)

GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ (1)

GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elinden kaçan çocuk 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görüntü Dökümü

-----------

Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT