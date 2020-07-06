İstanbul geçmişe döndü! Vatandaşlar bidonla evlerine su taşıdı

Koronavirüs salgınında hijyen önem arz ederken Şilenin bazı mahalle ve köylerinde su sorunu yaşanıyor.Bazı mahalle ve köylerde 3 gündür su kesintisinin olduğu öğrenilirken vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Sorun henüz çözülemezken vatandaşlar İSKİ'ye ait tankerlerin önünde sıraya girerek bidonlara su dolduruyor. 2020 yılında ortaya çıkan bu görüntüler İstanbul'un eski günlerini aratmadı.

Vatandaşlar konuya ilişkin olarak İBB ve ilçe belediyesine şikayetlerini iletirken sosyal medyadan da tepki gösterdiler. Son duruma ilişkin Şile Belediyesinden yapılan açıklamada,“Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; İlçemizin belirli yerleşim yerlerinde ‘Su Kesintisi’ yaşandığı bilgisinin Belediyemize ulaşması ile birlikte yetkili kurum olan İSKİ ile irtibata geçilmiş olup, su kesintisinin basınç düşüklüğünden kaynaklandığı bilgisi alınmıştır" denildi.

"CHP'Lİ İBB'DEN TARİHİ HİZMET"

Olaya İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak," CHP’li İBB’den tarihi hizmet.Geçmişe yolculuk başladı,1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş...(Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020)İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

CHP’li İBB’den tarihi hizmet.



Geçmişe yolculuk başladı,

1994 öncesi CHP İstanbul’una

dönüş...



(Fotoğraflar Şile,

5Temmuz 2020)



İstanbul’a bu kabusu

yaşatan Başkan’a kısaca

EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X — Bayram Şenocak ?? (@bayramsenocak) July 6, 2020

VARANK: MERAKLA BEKLEDİĞİNİZ DİZİNİN YENİ SEZONU YAYINLANMIŞ

Duruma tepki gösteren Bakan Varank,CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i paylaşımına etiketleyerek, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.Olay İstanbul'da geçiyor." dedi.