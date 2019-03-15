İstanbul genelinde ‘Huzur Uygulaması’

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında kentin çeşitli noktalarında polis denetimi yapıldı. Uygulamada şüpheli bulunan araç ve şahıslar didik didik arandı.

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması amacıyla saat 20.00'de kent genelinde uygulama başladı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla uygulama yapıldı.

Narkotik köpekle desteklenen uygulamada, polis ekipleri durdurdukları araçları didik didik aradı. Sürücülerin GBT sorgulamasının ardından üstleri de arandı.

Kaynak: İHA