İstanbul genelinde yoğun kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul termometreler 1 dereceyi gösterirken kar yağışı da etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Beykoz ve Çamlıca Tepesinde aralıklarla devam ederken Maltepe, Pendik, Kartal, Tuzla bölgelerinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

TEM ve D-100 kara yolarında kar nedeniyle sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştığı görüldü. Pendik ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ve araçların üstü karla kaplandı.

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Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.