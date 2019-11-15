İSTANBUL -  (geniş haber) KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDI

- Kitabeyi kapatan tabelanın 10 yıl önce asıldığı öğrenildi

nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.

İş yeri sahibi sahibi Feridun Ak, "Biz 10 yıl önce buraya geldik. Levhayı yaparken kitabeyi hiç engellemedik. Yarım gözüküyordu. Eski görüntülerde de belli oluyor. Bize hiçbir uyarı gelmedi. Son 15 gündür bir mevzu olmuş. Dün zabıtalar geldi. Bizde tabelayı tamamen kaldırdık. Zabıta müdürlüğüne giderek nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz ve tabelayı yeniden yapacağız. Bizim tarihe zarar vermek gibi bir niyetimiz olmaz, olamaz da zaten" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan detaylar

-Dükkandan detaylar

-Kitabeden detaylar

-Dükkan sahibi röportajı

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-Kitabeden görüntüler ve tabeladan dün çekilen görüntüler

Kaynak: DHA