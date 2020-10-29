İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken bazı bölgelerde ise yolları su bastı.