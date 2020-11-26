İstanbul Göztepe'de skandal olay! Genç kızı taciz etti, yol kenarında mastürbasyon çekti

Edinilen bilgilere göre olay Göztepe ilçesinde D-100 kara yolu Örnek kavşağında meydana geldi. Twitter kullanıcısı bir kadın, otobüs durağına giderken bir şahsın sözlü tacizlerine maruz kaldı. Kadının tepkileri sonrası olay yerinden uzaklaşan motosikletli kişi daha sonra yol kenarında motorunun üzerinde mastürbasyon çekerken göründü.

GENÇ KIZ, O ANLARI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

O anları görüntüleyen genç kadın, "Göztepe örnek kavşağında bize laf attığında gördüğüm uzunca bir süre durup bu hareketine devam eden yaratığı ifşalıyorum motorunda plakasını sökmüş buna güveniyor herhalde bu kadar laf söylememe rağmen korkup kaçmadı bile nasıl bir ülkede yaşıyoruz bu nedir elim ayağım titriyor" ifadelerini kullanarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.

UTANMADAN İĞRENÇ HAREKETİNE DEVAM ETTİ

Ayrıca genç kızın," Ne yaptığını göstersene bir daha. Yüzünü de göster, hiç merak etme. Yaptığın her şey gözüküyor, yüzünde gözüküyor." demesine rağmen şahsın tepki vermemesi tepki çekti.