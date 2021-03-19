İstanbul Güngören Nüfusu 2020 - 2021 |  Güngören İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Güngören Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Güngören nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Güngören Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güngören ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 44262 (km²) si Güngören ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Güngören nüfusu 280 bin 299 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Güngören İlçe Nüfusu Kaçtır?

280 bin 299 kişidir.

İstanbul Güngören Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -32,1 olarak gerçekleşmiştir.

Güngören İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,799177 Enlem : 28,799177

Güngören İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Güngören ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Güngören ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güngören ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020