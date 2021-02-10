İstanbul hangi mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi son dakika

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki saatlerde bazı ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. 10 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak kesintinin 22.00'ye dek sürmesi beklenirken bu bölgede yaşayan internet kullanıcıları arama motorlarında, İstanbul hangi mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

İSTANBUL HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?

İstanbul'da yaşanacak 12 saatlik planlı su kesintisinin, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yetkili birimler tarafından yapılan bilgilendirmede, bu ilçelerde kesintinin görüleceği mahalleler şöyle sıralandı:

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

10 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

ALTINŞEHİR MAHALLESİ

GÜVERCİNTEPE MAHALLESİ

KAYABAŞI MAHALLESİ

ŞAMLAR MAHALLESİ (üst konutlar)

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

YARIMBURGAZ MAHALLESİ

ATAKENT TEMA EVLERİ

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

10 Şubat Çarşamba akşamı saat 10.00 itibarıyla başlanması planlanan çalışmanın 10 Şubat Çarşamba günü saat 22.00'de tamamlanması öngörülüyor. Yani yukarıdaki mahallelerde 10 Şubat günü saat 10.00'da başlayacak kesintinin ardından aynı gün saat 22.00'de sular gelecek.