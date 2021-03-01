Çok yüksek riskli iller hangileri?Yüksek riskli iller hangileri?Orta riskli iller hangileri?Düşük riskli iller hangileri?İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi?Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştıSon dakika | Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu!Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıÇılgın sayısal loto sonuçları 1 Mart 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 1 Mart 2021 (MPİ)
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi?

İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi? İşte detaylar.

İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL HANGİ RİSK GRUBUNDA?

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. 

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.  Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

İSTANBUL YÜKSEK RİSKLİ Mİ?

İstanbul orta riskli

ss.jpg

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ 

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ  

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ 
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT