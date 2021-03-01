Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL HANGİ RİSK GRUBUNDA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

İSTANBUL YÜKSEK RİSKLİ Mİ?

İstanbul orta riskli

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

