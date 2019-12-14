İSTANBUL - (havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SICAK HAVA KEYFİ

YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.

İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. Aralık ortasında bugün sıcaklık 20 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular sokaklara akın etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı. Caddede adeta insan seli oluştu. Gezmeye çıkanlar nedeniyle özellikle Boğaz'da sahil şeridinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 55'e çıktı. Sahillere akın geden vatandaşlar ise sıcak havanın keyfini çıkardıklarını belirttiler.

Görüntü Dökümü:

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Görüntü Dökümü

-Taksim Meydanından genel ve yakın detaylar

-Cumhuriyet Anıtından fotoğraf çektirenlarden detay görüntü

-Taksim Meydanda oturan kişilerden detay görüntü

-İstiklal Caddesindeki kalabalıkta detay görüntü

-İstiklal Caddesinde yürüyen insanlardan detay görüntü

Genel ve yakın detaylar

-Eminönü'nden havadan görüntüler

-Kartal sahilden görüntü

Kaynak: DHA