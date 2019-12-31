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  3. İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi.

İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi.

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan

çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Röportaj

-Havadan görüntüler

Kaynak: DHA




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