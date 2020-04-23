İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı beyaz renklere büründü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılına özel olarak kırmızı beyaz ışıklandırıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, 23 Nisan'a özel etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı-beyaz aydınlatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın okunması davetine İGA da katıldı.

İstanbul Havalimanı çalışanları, terminalde İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu.





Kaynak: AA