İstanbul Havalimanı'nda 2 bini aşkın eser okurla buluşacak

ANKARA (AA) - İstanbul Havalimanı (İGA) Kütüphanesi; Nobel ödüllü eserler, çocuk, yabancı dil, edebiyat kitaplarının aralarında bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nde okurlar, 1350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü edebiyat eserini kapsayan toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 11 Ekim'de açılışını yapacağı kütüphane, yoğun yolcu trafiğinin olduğu iç hatlar bağlantı noktasında hizmet verecek.



Yolcular, yurt içindeki uçuşlarında bu kütüphaneden üyelik koşulu ile kitap ödünç alabilecek. Kullanıcılar, ödünç aldıkları kitapları, İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü'ndeki kitap iade kutusuna veya Türkiye'deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim edebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA iş birliğinde hizmet sunacak kütüphane, 06.30-23.30 saatlerinde açık olacak. İGA tarafından yer tahsisi ile altyapının sağlandığı kütüphanede, altı Bakanlık personeli görevlendirilecek.

Türkiye'nin prestijli mekanlarından İstanbul Havalimanı'nda okuma kültürüne ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen Bakanlık, bu hizmeti ile kitaba kolay ulaşma bilincinin oluşturulmasını ve okuma alışkanlığının artırılarak, vatandaşların kütüphanelere yönlendirilmesini hedefliyor.



Kaynak: AA