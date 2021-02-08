İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun doğum anı kamerada!
Rusya'dan Ankara'ya gitmek isteyen Kabilzhankyzy Shakhsanam isimli bir yolcu, İstanbul aktarması sırasında havalimanında doğum yaptı. Yetkililerin müdahalesiyle sorunsuz bir şekilde doğum yapan kadın bebeği ile sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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08 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
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