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  3. İstanbul Havalimanı'nda engelsiz seyahat: Engelli yolculara özel taksi uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda engelsiz seyahat: Engelli yolculara özel taksi uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulaması hayata geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda engelsiz seyahat: Engelli yolculara özel taksi uygulaması

Engelli yolcuların da engelsiz olarak seyahat edebilmesi için dizayn edilen İstanbul Havalimanı, bu konuda yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda havalimanını kullanan bedensel engelli yolcular için, havalimanında özel koltuk mekanizmasına sahip taksi uygulamasına başladı. Böylece engelli yolcular, mekanizma sayesinde aracın dış bölümüne kadar ulaşan koltuk sayesinde rahatlıkla taksiye binebiliyor.

KONFORLU SEYAHAT 

Başlatılan uygulamaya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz! Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz!" ifadelerine yer verildi.

Daha önce engelli yolculara yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçiren İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde "Erişilebilir İşyerleri" kategorisinde birinci seçilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı'nda engelsiz seyahat: Engelli yolculara özel taksi uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda engelsiz seyahat: Engelli yolculara özel taksi uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda engelsiz seyahat: Engelli yolculara özel taksi uygulaması

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