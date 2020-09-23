İstanbul Havalimanı'nda iç hat yolcuları için özel salon yapıldı

Dünyanın ve bölgenin en büyük küresel aktarma merkezi olan ve yolcu konforunun en üst seviyede tutulan İstanbul Havalimanı'nda iç hat seferlerinde seyahat eden yolcular için İGA İç Hatlar Lounge hizmete açıldı. İGA PASS'in ayrıcalıklı son yatırımı olan İGA İç Hatlar Lounge'nin açılışını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul gerçekleştirdi. 360 metrekarelik alan üzerine kurulan İGA İç Hatlar Lounge, pandemi nedeniyle ilk aşamada sosyal mesafeye de uygun olarak 40 kişiye hizmet verecek. Bu nedenle özel yolcu salonuna yolcular, ateşleri ölçülerek alınıyor.

İstanbul Havalimanı'nda Premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan İç Hatlar Lounge'ı, ücretsiz terminal içi ulaşım aracı Buggy Shuttle, zengin yiyecek-içecek menüsü, ücretsiz masaj ve internet hizmetinden faydalanabilecek. İGA İç Hatlar Lounge yolcuların konforu için uzanma ve bar alanı, business corner, TV kanalları, FIDS ekranları, masaj imkânı ücretsiz olarak sunulurken, İGA PASS ve Priority Pass üyeleri tüm bu imkânlardan anında yararlanabiliyor. Ayrıca 65 yaş üstü yolcular yüzde 65 indirimle bu hizmetten yararlanabilecek.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ SEYAHATLERİ UNUTULMAZ BİR DENEYİME DÖNÜŞTÜRMEK"

Özel Yolcu Salonunun açılışında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı için öncelikli hedefimiz, bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ve yolcularımızın İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimize daha fazla konfor, güven ve kolaylık sağlamak için İç Hatlar Lounge alanımızı hizmete aldık.

"Yolcu odaklı" bir bakış açısıyla hareket ederek misafirlerimiz için her türlü detayı düşündük. İç Hatlar Lounge alanına erişim için ücretsiz Buggy hizmeti sağladık. Salgın koşullarına uygun olacak şekilde zengin yiyecek ve içecek menüsü tasarladık. Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık. İlk faz olarak tasarladığımız İç Hatlar Lounge alanı 360 metrekare alana ve Kovid-19 salgını nedeniyle 40 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olacak. Girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağı Lounge alanında İGA Hijyen Takımı sürekli hizmet verecek, ayrıca alanın her yerinde sosyal mesafe uyarıları bulunacak."