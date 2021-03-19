Bakan Pekcan müjdeyi verdi: Yapılandırılan borçlara faizsiz 6 ay öteleme!Duygu Özaslan'dan dikkat çeken paylaşımSon dakika| Bakan Soylu acı olayı duyurdu! Yunanlıların göçmenlere yönelik vahşeti ortaya çıktıBerat Kandili nasıl ibadet etmeliyiz? Berat Kandili yapılacaklarBerat kandili ne zaman? Hangi gün, hangi gece berat kandili 2021?Şarkıcı Ceylan kimdir? Ceylan Avcı nereli, kaç yaşında? Evli mi?Jason Statham Aspendos'u gezdi!Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında? Doktor Ayhan Kuzu'nun hayatıCan Bonomo ve Öykü Karayel heyecanla Roman'ı bekliyor!İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilaçlarıyla yakalandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilaçlarıyla yakalandı!

İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilaçlarıyla yakalandı!

İstanbul Havalimanı'nda Özbekistan uyruklu kadın yolcu 174 adet kaçak koronavirüs ilaçları ve 50 adet farklı marka cep telefonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen Gülnaz S. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilaçlarıyla yakalandı!

Yurtdışına çıkmak için biletiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu Gülnaz S. isimli yolcu Havalimanı polisi tarafından şüpheli görülünce durduruldu.

Yolcuyu durduran ekipler, üzerinde ve çantasında arama yaparken, çok sayıda telefon ve ilaçla karşılaştı.

Çantasından 174 adet Kovid-19 ilacı ve farklı marka ve modellerde 50 cep telefonu ele geçirilen kadın adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT