İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilaçlarıyla yakalandı!

Yurtdışına çıkmak için biletiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu Gülnaz S. isimli yolcu Havalimanı polisi tarafından şüpheli görülünce durduruldu.

Yolcuyu durduran ekipler, üzerinde ve çantasında arama yaparken, çok sayıda telefon ve ilaçla karşılaştı.

Çantasından 174 adet Kovid-19 ilacı ve farklı marka ve modellerde 50 cep telefonu ele geçirilen kadın adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.